Slovacchia: veto del presidente Kiska sulla modifica alla legge elettorale L'emendamento alla legge elettorale approvato il 2 febbraio dal Parlamento è stato rigettato dal presidente Andrej Kiska, che lo ha rimandato ai legislatori giovedì 23. La novità che non è piaciuta al capo dello Stato è l'introduzione del turno singolo nelle elezioni per i presidenti delle regioni autonome. Con questa formulazione, ha detto il suo ufficio, la legge porterebbe a indebolire la competizione fra le forze politiche per la più alta carica locale. Kiska chiede che questa modifica venga depennata dal provvedimento. La modifica voleva porre un freno al disinteresse degli elettori, la cui partecipazione al secondo turno elettorale «è di solito molto bassa e quindi il candidato scelto spesso non corrisponde alla vera volontà dei cittadini», dice la proposta legislativa. Kiska obietta che tale giustificazione è incompleta e fuorviante, perché la bassa affluenza è un problema serio anche al primo turno, in cui la volta scorsa nessuno dei candidati ha ottenuto più del 15% dei voti validi. Kiska invita i legislatori ad aprire un dibattito pubblico su questa questione, anziché nascondere la testa sotto la sabbia cancellando il ballottaggio. La legge prevede anche l'accorpamento delle date per le elezioni comunali e regionali, estendendo di un anno il prossimo mandato di consiglieri e governatori delle regioni che sarà di cinque anziché quattro anni (2018-2022) per far convergere il prossimo appuntamento elettorale con la scadenza del mandato dei sindaci e consiglieri comunali. Nel 2022 si svolgerebbe dunque un "Election Day" unico per tutti gli enti locali. Il capo dello Stato oppone in questo caso il fatto che la modifica sarebbe applicata proprio in un anno elettorale, a pochi mesi dal voto per i rappresentanti delle regioni (nell'autunno 2017). L'emendamento era passato in Parlamento con larga maggioranza (109 voti a favore), sufficienti a riapprovare la legge anche dopo il veto del presidente Kiska, nel qual caso entrerebbe in vigore anche senza la sua firma. (Red)

