Governo: 11 milioni di sussidi a quattro società a fronte di 88 milioni di investimenti

Il 22 febbraio il consiglio dei ministri ha approvato sussidi per quattro imprese che, con un totale di 88,5 milioni di investimenti, dovrebbero procurare lavoro per 500 persone in diverse aree del Paese. L’importo complessivo degli aiuti agli investimenti, proposti dal ministero dell’Economia, è pari a circa 11,1 milioni di euro, andato alle aziende Franke Slovakia, Nemak Slovakia, D & J Design e Frafak & Frafak. I progetti delle prime due aziende sono stati considerati prioritari dal governo, come ha detto il ministro dell’Economia Peter Ziga, e da soli si accaparrano quasi l’intero pacchetto di incentivi. Gli altri due hanno ricevuto il via libera perché previsti in aree poco sviluppate del paese e sono parte dei piani d’azione governativi per aiutare questi distretti a ridurre le differenze con il resto della Slovacchia.

Nemak Slovakia si accinge ad allargare il proprio impianto in località Ladomerská Vieska (regione di Banská Bystrica) per la produzione di fusioni in alluminio. La società, che prevede una spesa di 59,3 milioni di euro con la creazione di 210 nuovi posti di lavoro per la fine del 2018, ha richiesto e ottenuto 6,19 milioni di euro dal governo, sotto forma di sgravi fiscali.

Franke Slovakia ha in programma la costruzione di un nuovo stabilimento a Strecno (regione di Zilina) dove produrrà lavelli da cucina colorati. L’investimento, pari a 26,9 milioni di euro da farsi nel 2017-18, dovrebbe portare alla creazione di 240 posti di lavoro. Il consiglio dei ministri ha approvato per il progetto un intervento di 3,9 milioni di euro, anch’esso sotto forma di sgravi fiscali.

La società D & J Design ha ottenuto un incentivo di 910 mila euro per l’ampliamento della sua produzione di mobili a Lucenec (regione di Banska Bystrica) per cui intende investire 2 milioni di nel 2017 e assumere 40 dipendenti.

Infine, la segheria Frafak & Frafak ha ricevuto l’ok a un sussidio di 77 mila euro per espandere la produzione esistente a Betliar (regione di Kosice). Il suo progetto costerà 140 mila euro e darà lavoro a 10 nuovi dipendenti entro la fine del 2017.

(Red)

–

Foto TheDigitalWay/CC0