Se Groupe PSA compra Opel, la nuova Corsa potrebbe essere Made in Slovakia

Le trattative in corso tra General Motors e il gruppo francese PSA per la vendita della casa automobilistica tedesca Opel (e il suo marchio Vauhall per il mercato britannico) potrebbero significare che qualcuno dei prossimi modelli Opel possa essere prodotto in Slovacchia. Lo scrive oggi il quotidiano Sme.sk, secondo il quale la Slovacchia potrebbe fabbricare i modelli di city car del marchio come l’Opel Corsa.

Nella fabbrica che PSA Peugeot Citroen ha a Trnava, nella Slovacchia occidentale, che è appunto specializzata in piccole auto da città – attualmente escono dalle linee produttive la Peugeot 208 (tre quarti della produzione) e la nuova Citroen C3 Picasso – i costi del lavoro sono decisamente più bassi di quelli dei loro colleghi tedeschi, e la qualità dei modelli non ne risentirebbe affatto. L’impianto ha prodotto lo scorso anno il numero record di 315.050 unità, in crescita del 4% sull’anno precedente, contribuendo al 1.040.000 vetture fatte in Slovacchia nel 2016, numero più alto mai registrato.

(Red)

–

Foto psa-slovakia.sk