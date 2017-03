RS – Il mondo adesso [Kim Jong-nam, Siria, Mosul, Turchia, Trump, Italia, Germania, OMS] Due donne saranno ufficialmente accusate dell’omicidio di Kim Jong-nam. Una vietnamita di 28 anni, Doan Thi Huong, e un’indonesiana di 25 anni, Siti Aisyah, dalle autorità malesi per . Le due donne affermano di essere convinte che si trattasse di una candid camera. Gli investigatori malesi stanno indagando su una decina di persone, tra loro, oltre le due sospette, anche un diplomatico nordcoreano e dei dipendenti della compagnia aerea di bandiera di Pyongyang. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu discute possibili sanzioni alla Siria. Il progetto di sanzioni vorrebbe punire l’uso di da parte del governo di Damasco. Il testo, preparato da Francia e Regno Unito, prevede l’interdizione a viaggiare e il congelamento dei beni di undici persone (principalmente responsabili militari) e dieci organismi siriani. Sarebbe inoltre vietata la vendita, la fornitura o il trasferimento all’esercito e al governo siriani di elicotteri e altri materiali bellici. La Russia, alleata del regime di Bashar Al Hassad, ha già preannunciato il suo veto sulla risoluzione. Fabiano Antoniani è morto in Svizzera. Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo, è deceduto stamattina in Svizzera, dov’era andato per ricorrere all’eutanasia. L’ha confermato , politico dei Radicali ed esponente dell’Associazione Luca Coscioni. L’uomo aveva quarant’anni. Era cieco e tetraplegico da tre anni in seguito a un incidente d’auto. Arrestato il corrispondente di Die Welt in Turchia. Deniz Yücel corrispondente da Istanbul dovrà rispondere in tribunale delle accuse di propaganda in sostegno di un’organizzazione terroristica e incitazione alla violenza. Yücel il 14 febbraio dopo la pubblicazione di un suo articolo che commentava il contenuto di email private di Berat Albayrak, ministro turco dell’energia e genero del presidente Erdoğan, ottenute da alcuni hacker. I giornalisti sono spesso presi di mira dalle autorità turche, soprattutto dopo il fallito golpe del luglio 2016, ma è la prima volta che viene arrestato un corrispondente tedesco, Yücel infatti è in possesso del doppio passaporto, tedesco e turco. L’esercito iracheno avanza nella parte sud di Mosul. L’esercito iracheno che attraversa il fiume Tigri nella parte meridionale della città. Come gli altri quattro ponti di Mosul, il Quarto ponte è stato danneggiato dai bombardamenti ma, una volta riparato, potrebbe permettere alle truppe irachene di far arrivare i rifornimenti dalla parte est della città. I jihadisti sono in ritirata da quando l’esercito ha riconquistato l’est di Mosul a gennaio. Donald Trump vuole aumentare la spesa militare degli Stati Uniti. Nella proposta di bilancio per il 2018 della nuova amministrazione statunitense un aumento delle spese per la difesa di 54 miliardi di dollari (il 9 per cento), a fronte di tagli degli aiuti all’estero e del budget per l’ambiente. La proposta definitiva dovrà essere presentata a metà marzo per ricevere l’approvazione del congresso. Un ostaggio tedesco è stato ucciso dai jihadisti nelle Filippine. I militanti del gruppo Abu Sayyaf, legati ad Al Qaeda, che mostra la decapitazione di un uomo identificato come Jürgen Kantner, tedesco, ostaggio dell’organizzazione dal novembre del 2016. Kantner e la moglie Sabine Merz erano stati attaccati dai jihadisti filippini mentre navigavano nell’arcipelago. Merz era stata uccisa durante l’aggressione. Il filmato della decapitazione è stato diffuso da Site, un nel monitoraggio delle attività online delle organizzazioni jihadiste. L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato una lista dei microbi più pericolosi per gli esseri umani. I dodici batteri sono particolarmente rischiosi perché resistenti agli antibiotici. In cima alla lista ci sono batteri della famiglia delle enterobatteriacee (Escherichia coli, Klebsiella, Serratia e Proteus), l’Acinetobacter baumannii e lo Pseudomonas aeruginosa. L’obiettivo dell’Oms è dei governi del G20, che s’incontreranno in Germania a luglio, la necessità di investire sulla ricerca di nuovi antibiotici. I titoli dei quotidiani di oggi 28 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Dj Fabo, un morso per morire”

La Repubblica: “L’addio di Dj Fabo, ora la legge”

La Stampa: “Il suicidio di Fabo scuote l’Italia”

Il Sole 24 Ore: “Una chiusura agevolata per le cause con il Fisco”

Il Messaggero: “Una morte accusa il Parlamento”

Il Fatto Quotidiano: “Fabo muore, i politici blaterano”

Libero: “In Italia puoi morire soltanto se non vuoi”

Il Giornale: “Suicidio collettivo”

Il manifesto: “Fine vita”

Il Foglio: “Perché dire di no alla codificazione per legge della cultura eutanasica” —

