La Giornata del design italiano a Bratislava con Giò Ponti Il 2 marzo si celebrerà anche a Bratislava Giornata del design italiano nel mondo, una iniziativa nata dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni Culturali e la Triennale di Milano; l’appuntamento rappresenta una valida opportunità per rendere maggiormente visibili, all’estero, aziende italiane che producono il miglior design tricolore. Il Ministero degli Esteri ha selezionato, negli ultimi mesi, delle manifestazioni sul tema della Giornata, in collaborazione con aziende disponibili ad inviare un proprio “Ambasciatore del design” nelle varie città identificate per il progetto. Le aziende avranno in questo modo la possibilità di presentare alcuni aspetti del proprio design, nei diversi settori produttivi. La Triennale ha sottolineato come per la Giornata del design italiano nel mondo sono state predilette in particolare aziende che hanno creato oggetti divenuti di culto e “icone del design mondiale” o che hanno già avuto riconoscimenti prestigiosi, come il Compasso d’Oro. A Bratislava l’evento sarà organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con la Molteni&C di Milano, presso la Biblioteca Universitaria e consisterà nella proiezione del film documentario “Amare Giò Ponti”, regia di Francesca Molteni, seguito da una lezione su Giò Ponti di Peter Hefti, manager del Museo Molteni di Giussano, con traduzione simultanea in slovacco. “Amare Giò Ponti” (2015, 35 minuti, in lingua italiana con sottotitoli in inglese) è il primo film documentario sul grande interprete del design, ed è promosso dalla Molteni&C, storica azienda italiana dell’arredamento. Oggi molti degli arredi per le abitazioni, progettati da Giò Ponti, tra gli anni ’30 e ’70, sono tornati a vivere grazie alle riedizioni di Molteni&C. Il documentario si basa sulla ricerca di materiali storici inediti, basati su fonti iconografiche dei Giò Ponti Archives e delle Teche Rai, con un’intervista a Giò Ponti nel suo studio a Milano, con le testimonianze degli eredi e le interviste dei protagonisti di oggi. Un ritratto dell’uomo e dell’architetto, aspirante pittore, promotore ante litteram dell’Italian design che, in più di 50 anni di attività, ha sperimentato arti, mestieri, oggetti, architetture e materiali, con un’energia instancabile, dal piccolo al grande, dalla progettazione di una maniglia all’ideazione di un piano urbanistico. Giò Ponti è stato un eccezionale divulgatore del moderno che ha corso il rischio dell’indifferenza e dell’oblio. Il documentario vuole raccontare anche le ragioni della nuova fortuna che lo ha visto, negli ultimi anni, riscoperto e riproposto, come modello di architetto europeo e internazionale. Peter Hefti è nato nel 1954 a Milano, dove si è laureato in Economia aziendale, con specializzazione marketing, presso l’Università Bocconi. Le sua attività lavorativa lo ha portato ad operare oltre che in Italia anche negli USA ed in Svizzera. Dal 1989 al 1993 ha lavorato per la Molteni&C come responsabile marketing. Dal 1995 al 1997 per l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di franchising per il settore del mobile con il ruolo di Direttore Generale. Dal 1998 è stato Direttore Marketing e Strategia della Molteni&C. Informazioni

Data: giovedì 2 marzo 2017

Orari: 17:00

Luogo: Biblioteca Universitaria di Bratislava, Ventúrska 11, Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura

Ingresso libero

Maggiori info: (Istituto Italiano di Cultura di Bratislava) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Slovacco precipita con il parapendio sull’altopiano di Asiago »