Ikea lancia anche in Slovacchia lo shopping online

La catena svedese IKEA ha lanciato anche in Slovacchia la possibilità di fare acquisti online. I clienti possono scegliere i mobili sul sito web, pagare e ordinare la consegna, oppure andarselo a prendere in un negozio. Il servizio era stato introdotto in settembre in Repubblica Ceca e ora arriva anche in Slovacchia dove per il momento lo store di Bratislava è ancora l’unico in tutto il paese.

Da tempo i nostri clienti chiedono di avere la possibilità di acquistare i prodotti IKEA via internet, ha detto il ceo di IKEA per Cechia, Slovacchia e Ungheria, «quindi siamo lieti di poter offrire lo shopping online», con l’obiettivo di «migliorare costantemente la qualità dei nostri servizi e aumentare la disponibilità dei nostri prodotti attraverso lo shopping on-line». I prezzi dei prodotti per il trasporti a domicilio e per la raccolta presso lo store saranno gli stessi che per i clienti che fisicamente si recano presso il negozio.

(Red)

–

Foto ikea.sk