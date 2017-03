Cresce l’interesse degli investitori esteri nell’immobiliare slovacco Le grandi società immobiliari mostrano un sempre più forte interesse per il mercato slovacco. Nel 2016 sono stati registrati investimenti per 853 milioni di euro, una somma record che mostra un aumento del 94% in confronto all’anno precedente. Il settore nella regione dell’Europa centrale è in fase di evoluzione, e mentre negli anni precedenti gli investitori stranieri preferivano Repubblica Ceca e Polonia, ora guardano con maggiore interesse a Slovacchia, Ungheria e Romania. Rispetto ai paesi vicini, soprattutto Repubblica Ceca e Polonia, la Slovacchia offre – con lo stesso grado di rischio macroeconomico – opportunità di investimento più interessanti e con rendimenti più elevati di circa l’1-1,5%, anche se ancora il numero di proprietà di qualità è limitato. Il settore retail ha dominato il mercato delle transazioni immobiliari nel 2016, con 11 immobili venduti per un valore complessivo di 417 milioni di euro (+188% rispetto all’anno precedente). Una delle più importanti transazioni è stata la vendita di due centri commerciali – Central a Bratislava (175 milioni) e Laugaricio a Trenčín. Anche il settore degli uffici ha registrato un aumento del numero di compravendite, per un valore complessivo di 118 milioni di euro (+10% su base annua). Tra le operazioni di maggior valore a Bratislava si contano le vendite della sede della multinazionale Dell e i due complessi per uffici Europeum su Hodžovo námestie e Twin City nel distretto commerciale Eurovea. Quanto agli immobili industriali, la società di sviluppo immobiliare HB Reavis ha venduto i suoi parchi logistici per 79 milioni di euro all’australiana Macquarie Capital Group, che fornisce servizi di gestione e consulenza per gli investimenti. Per l’immediato futuro, nei prossimi anni si prevede un aumento nelle transazioni, soprattutto nelle grandi città della Slovacchia. (Fonte ) –

