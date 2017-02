Rubrica legale: il Registro dei Partner del Settore Pubblico / 2 Registro dei Partner del Settore Pubblico – persone obbligate all’iscrizione Sotto il rischio di recesso dal contratto da parte dello Stato Slovacco, sono obbligate ad iscriversi nel Registro dei Partner del Settore pubblico soprattutto, le persone fisiche e giuridiche – beneficiari: dei fondi statali, dei fondi europei strutturali o di investimento,

dei fondi degli enti di diritto pubblico, dei fondi comunali oppure regionali, dei fondi di una persona giuridica costituita dalla legge, oppure finanziata, anche parzialmente dallo stato, dei fondi di una persona costituita oppure controllata da qualsiasi ente sopracitato,

degli adempimenti di altra natura dagli enti sopracitati (beni o altri diritti)

dei fondi della cassa di assicurazione sanitaria,

degli aiuti dello stato oppure delle sovvenzioni dello stato. L’obbligo d’iscrizione nel Registro spetta anche alle persone che, stipulino il contratto d’appalto, il contratto di ramo oppure il contratto di concessione ai sensi della Legge sugli Appalti Pubblici. Inoltre, sono obbligati ad iscriversi nel Registro anche tutti i subfornitori e subappaltatori dei Partner del Settore Pubblico, senza riguardo al “livello” della subfornitura. La definizione del Partner del Settore Pubblico esclude gli enti privati nel rapporto contrattuale con lo stato, di cui valore dell’oggetto non superi EUR 100.000,00 oppure EUR 250.000,00 all’anno, nel caso dell’adempimento ripetitivo. Il rappresentante autorizzato (ad esempio avvocato), esclusivamente legittimato a realizzare la registrazione, garantisce l’autenticità e la veridicità dei dati registrati. Il rappresentante autorizzato assume inoltre il ruolo di garante nel caso di un eventuale sanzione imposta al partner del settore pubblico in connessione alla violazione della Legge. Il dovere del rappresentante autorizzato è anche quello di svolgere attività di vigilanza e controllo sul soggetto iscritto, verificare ed aggiornare i dati registrati nella frequenza prevista dalla Legge ed almeno una volta all’anno. Le informazioni dettagliate sui dati registrati, sull’identificazione e verificazione dei beneficiari finali, nonché sulle possibili sanzioni forniremmo nelle prossime settimane. Mgr. Katarína Duchoňová, avvocato

