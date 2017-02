Per il dopo Brexit la Slovacchia vuole l’Agenzia europea per i farmaci

Il governo slovacco ambisce a diventare la futura sede dell’Agenzia europea per i farmaci (EMA). Così si legge in una dichiarazione del ministero degli Affari esteri ed europei pubblicato ieri, scrive Tasr. L’agenzia, che al momento ha sede a Londra, dovrà essere trasferita in uno degli altri 27 Stati membri quando il Regno Unito uscirà dall’Unione europea. Diversi paesi hanno intenzione di gareggiare per conquistare la sede dell’agenzia europea, e la Slovacchia starebbe tenendo la sua attenzione a come si sviluppano le cose al riguardo. Il ministero avverte che comunque al momento non si può parlare di negoziati ufficiali, in quanto il trasferimento di EMA sarà parte dell’accodo siglato dall’UE con il Regno Unito, e Londra non ha ancora invocato l’articolo 50 del Trattato di Lisbona per l’avvio ufficiale dei negoziati.

Il vicepresidente della Commissione europea e commissario per l’Unione dell’Energia, lo slovacco Maros Sefcovic, ha detto che Bratislava ha tutto quello che serve per ospitare l’istituzione, e bisogna mettere sul tavolo una «proposta di qualità unica» per convincere i leader degli Stati membri e i funzionari europei che è la scelta giusta da fare.

L’Unione europea dispone di 37 organismi decentrati che aiutano le istituzioni dell’UE ad adottare le decisioni e attuare le misure. La Slovacchia è l’unico paese in Europa centrale e orientale a non ospitare nessuno di tali organi.

Politico.eu ha scritto che il trasferimento della EMA sarà causa di una battaglia senza risparmio di colpi tra gli Stati. Tutti vorranno portarsi in casa un organismo che regola il ricco settore farmaceutico europeo. Secondo alcuni funzionari di Bruxelles, considerando solo la praticità, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi e Germania sono le soluzioni più sensate, scrive Politico.

(Red)

–

Foto pixabay/CC0