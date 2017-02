Alberto Russo, lunedì il funerale

Si conferma che lunedì 27 febbraio 2017 si terrà alle 12:00 il funerale di Alberto Russo presso il Krematórium, in località Bratislava-Lamač. Dopo la cerimonia, la famiglia e gli amici si ritroveranno presso il ristorante Taverna d’Assisi, in centro storico (Venturská 7), dove si svolgerà un rinfresco in memoria del defunto. Qui sarà possibile fare una offerta libera ed anonima che servirà per la copertura delle spese e sostituirà l’eventuale acquisto di fiori, come proposto dagli amici più intimi. La possibile eccedenza sarà devoluta alla famiglia.

(Red)