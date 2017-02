RS – Il mondo adesso [Trump, Nord Corea, Yemen, Italia, Mosul, Somalia]

Donald Trump vuole potenziare l’arsenale nucleare degli Stati Uniti. È quanto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista alla Reuters, dopo che in un tweet dello scorso dicembre aveva sottolineato la necessità di un’espansione del programma nucleare statunitense. Per quanto un mondo senza armi nucleari sarebbe preferibile, ha detto, gli Stati Uniti non possono essere secondi a nessun altro paese, nemmeno un paese alleato. In base al nuovo trattato tra Russia e Stati Uniti sulla limitazione delle armi strategiche, i due paesi si sono impegnati a pareggiare i propri arsenali nucleari entro il 5 febbraio 2018 e di mantenerli allo stesso livello per i dieci anni successivi.

Kim Jong-nam è stato ucciso con il gas nervino. Secondo i risultati dell’autopsia condotta dalla polizia malese, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un con il gas nervino, una sostanza chimica che figura tra la lista delle Nazioni Unite di armi di distruzione di massa. Kim Jong-nam il 13 febbraio all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur dopo essere stato aggredito da due donne, che gli avrebbero coperto la faccia con un panno imbevuto nel liquido. La Corea del Sud e gli Stati Uniti che il mandante dell’omicidio sia il regime nordcoreano.

Un attentato suicida in Yemen provoca cinque morti e tre feriti. Un uomo un’autobomba all’ingresso del campo militare Najda a Zinjibar, capitale della provincia di Abyane, nel sud del paese. Le fonti di sicurezza riferiscono che cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite. L’attentato non è ancora stato rivendicato ma, secondo la fonte citata, potrebbe trattarsi di Al Qaeda, che ha condotto attacchi simili in passato nella zona.

La Lega nord condannata per il reato di discriminazione per aver usato il termine clandestino. Lo del giudice Martina Flamini della prima sezione civile del tribunale ordinario di Milano, che ha condannato la Lega a pagare diecimila euro di danni (più di quattromila euro di spese processuali) “per il carattere discriminatorio e denigratorio dell’espressione clandestini” contenuta nei manifesti affissi nell’aprile scorso a Saronno.

L’esercito iracheno ottiene il controllo dell’aeroporto di Mosul. È una nell’ambito dell’offensiva lanciata il 20 febbraio per allontanare i jihadisti del gruppo Stato islamico dalla parte ovest della città. I quartieri di Mosul sulla sponda est del fiume Tigri sono stati riconquistati dall’esercito iracheno il mese scorso. Nel mirino delle forze di Baghdad c’è anche la base militare Al Ghazlani. La ripresa delle ostilità ha costretto 160mila persone ad abbandonare le loro case.

Hassan Ali Khaire è il nuovo primo ministro somalo. L’ex operatore umanitario e dirigente di una compagnia petrolifera dal presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmajo, che si è insediato il 22 febbraio alla guida del paese africano. Khaire, che ha anche la cittadinanza norvegese, è stato il direttore generale del .

Uscito in Giappone il nuovo romanzo di Haruki Murakami. Le più grandi librerie di Tokyo e delle principali città giapponesi per lanciare l’ultimo libro del romanziere giapponese: una saga in due volumi intitolata Killing commendatore. Il libro, che è già stato stampato in più di un milione di copie, in italiano nel 2018.

Si dovrebbero consumare dieci porzioni al giorno di frutta e verdura. La raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità è di consumarne cinque ma, secondo uno studio realizzato dall’Imperial college di Londra, . Se ogni persona consumasse ottocento grammi di frutta e verdura, si potrebbero prevenire 7,8 milioni di morti premature l’anno in tutto il mondo. Diminuirebbe infatti la diffusione delle malattie cardiache e del cancro. Tuttavia anche due porzioni al giorno di frutta e verdura hanno un effetto positivo per la salute.

I titoli dei quotidiani di oggi

Corriere della Sera: “Mediaset, indagato Bolloré”

La Repubblica: “Morta di fatica, sei arresti. Ecco il nuovo caporalato”

La Stampa: “”È morta di fatica”. Finiscono in manette per gli schiavi d’Italia”

Il Messaggero: “Pd, la scissione costa il 3 per cento”

Il Sole 24 Ore: “Unicredit centra l’aumento”

Il Fatto Quotidiano: “Lotti raccomandò a Emiliano l’amico d’affari di papà Renzi”

Libero: “”Non vogliamo clandestini” e il giudice li condanna”

Il Giornale: “È reato dire “clandestino””

L’Unità: “Nuovi caporali, soliti sfruttatori”

Il manifesto: “Schiave da morire”

—

Dal sito