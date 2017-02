Commissione UE: bene l’economia della Slovacchia, con alcuni “se” e diversi “ma” L’economia della Slovacchia corre ad un tasso tra i più alti dell’Unione europea, con il PIL reale atteso crescere quest’anno almeno al 2,9% dopo il 3,3% dello scorso anno (e aumentare il ritmo al 3,6% il prossimo anno). Inoltre, il mercato del lavoro ha visto un considerevole miglioramento ciclico con la rapida creazione di nuovi posti di lavoro e un sostegno ai salari più bassi, e l’economia nazionale è fortemente integrata nella catena del valore globale. Questo dice l’ultima relazione semestrale della Commissione europea sulle riforme strutturali, che tuttavia nota come i buoni risultati economici lascino delle ombre, rintracciabili soprattutto nel fatto che la produzione è concentrata in pochi settori e regioni. Bruxelles dice nel rapporto che è apprezzabile il miglioramento e la modernizzazione del settore della pubblica amministrazione del paese, e l’attenzione posta dalla politica al sistema giudiziario, ma la corruzione rimane ancora una sfida importante e aperta. Rimane un problema per la Slovacchia, ma lo stesso vale per la gran parte del continente, il fattore invecchiamento della popolazione, e lo stesso vale per la disoccupazione di lungo periodo, con uno zoccolo di resistenza al 5,6%, dovuto anche in parte alla questione rom, uno dei nodi irrisolti della Slovacchia. Anche l’istruzione è un settore che necessita riforme, per rendere più attraente la professione di insegnante e adattare i programmi scolastici alle reali necessità del mercato del lavoro nel paese, aumentando il valore dell’alternanza scuola-lavoro. L’evasione fiscale è scesa, ma le finanze pubbliche, infine, mostrano ancora qualche rischio nel lungo termine. Nelle prossime settimane il rapporto sarà oggetto di consultazioni bilaterali con i paesi membri, che si tradurranno in raccomandazioni specifiche per ogni paese entro il mese di maggio. Il vicepresidente dell’Unione europea Maros Sefcovic ha detto, facendo riferimento al rapporto semestrale, che in confronto con gli altri paesi la Slovacchia si comporta bene, ed è tra i cinque paesi dell’UE senza difficoltà dal punto di vista delle cinque caratteristiche prescritte del bilancio nazionale. (Red) –

