Jihadismo in Europa: il fenomeno del single-actor terrorism

[di Silvia Carenzi, Bloglobal.net] – Quando ci si accosta al fenomeno del jihadismo in Europa [1], ci si imbatte frequentemente in espressioni come “lupi solitari”, “solo terrorism”, o “leaderless resistance”, sintagmi che, specialmente negli ultimi anni, sono stati impiegati sempre più diffusamente. Tuttavia, a questa proliferazione lessicale è troppo spesso corrisposto un approccio disorganico e semplicistico, che finisce per assimilare realtà che, nei fatti, non risultano sovrapponibili o, ancora, che vedono tali neologismi come categorie passe-partout. A livello complessivo – e dunque trascurando, almeno per il momento, le peculiarità di ogni singola espressione – è possibile affermare che queste nuove concettualizzazioni fanno riferimento a svariati aspetti del jihadismo occidentale, emersi negli ultimi anni: da un lato il numero di terroristi coinvolti in un attentato (pianificato e/o eseguito); dall’altro la natura “decentralizzata” dell’operazione terroristica [2].

In questa ottica, l’ideal-tipo dell’attentato “centralizzato” (ossia emanazione diretta della leadership) eseguito da un gruppo di jihadisti non è l’unico modello esistente; al contrario, gli attacchi possono essere perpetrati anche da un singolo individuo, sostanzialmente autonomo dal gruppo di riferimento. Secondo uno studio di Petter Nesser, il “single-actor terrorism” (terrorismo a base individuale, cioè che coinvolge un singolo militante) tra il 2001 e il 2007 rappresentava il 12% dei casi di terrorismo jihadista in Europa Occidentale; nell’intervallo tra gli anni 2008 e 2013, la proporzione ha raggiunto il 38%, segnalando quindi un sensibile aumento [3]. Infine, nel lasso temporale tra il 2014 e il 2016, il single-actor terrorism ha di fatto eguagliato (se non superato lievemente) il jihadismo a base gruppale – anche se, come si vedrà, non sempre sussiste un cleavage netto tra le due realtà [4].

Una griglia interpretativa – Come si evince dai dati appena riportati, il single-actor terrorism è divenuto un fenomeno vieppiù significativo, soprattutto a partire dal 2008 [5]. Ciò è ascrivibile a svariate ragioni, strettamente connesse; nella fattispecie, può essere letto come un meccanismo di adattamento a un mutato contesto operativo – un assestamento di carattere “pragmatico”, che si è inscritto però in una ben precisa cornice dottrinale. Da una parte, tradizionalmente la decentralizzazione (avente come apice il terrorismo a base individuale) scaturisce dalle operazioni antiterroristiche che bersagliano le formazioni militanti e le loro reti – nel caso in esame, gli attacchi statunitensi ai danni del core di al-Qaeda in teatri come quello afghano-pachistano (in primis l’impiego di droni per colpire i quadri del movimento e i campi di addestramento). Dall’altra parte, queste limitazioni sul versante operativo sono state costeggiate da un’enfasi sull’ideologia del jihad decentralizzato: innanzitutto, è stata recuperata l’architettura teorica di Abu Musab al-Suri, stratega jihadista che, già in precedenza, aveva postulato la necessità di un nuovo paradigma jihadista – incentrato sull’autonomia delle singole cellule, disconnesse dalla leadership centrale [6]. Naturalmente, sul piano speculativo, non si trattava della sola istanza di “decentralizzazione”: una strategia simile era propugnata dalla rivista Inspire (pubblicata da al-Qaeda nella Penisola Arabica, AQAP) e dal suo ideologo di punta Anwar al-Awlaki. Parimenti, si segnalavano altresì gli appelli al jihad individuale di Osama bin Laden e di Abu Yahya al-Libi, nonché le idee di Abu Jihad al-Masri, autore del testo How to fight alone, divulgato nei forum dei militanti [7]. Un altro fattore che, con ogni probabilità, ha favorito la propagazione osmotica del single-actor terrorism, poi, è stato l’effetto emulativo, una spiegazione che, d’altronde, non riguarda solo i movimenti jihadisti o le operazioni a base individuale, bensì i movimenti terroristici intesi in senso lato [8]. […continua…]

–

In alto: attentato al mercatino di Natale a Berlino,

dicembre 2016 – foto cc-by