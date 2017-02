BEI: pronti a finanziare con 150-200 milioni i progetti slovacchi di smart-city Quattro città capoluogo di regione – Bratislava, Nitra, Kosice e Presov – diventeranno più innovative, digitalizzate ed ecologiche trasformandosi in cosiddette smart city. La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha già predisposto un sostegno con fondi per questo obiettivo, tra i 150 e i 200 milioni di euro. Lo ha dichiarato il vicepresidente della BEI Vazil Hudak in , dicendo che anche investitori privati dovrebbero contribuire ai progetti. Egli ne ha discusso con i sindaci di Bratislava e Kosice, e ha detto che il progetto ha impressionato il sindaco di Nitra dove al progetto contribuirà anche la casa automobilistica Jaguar Land Rover che sta costruendo nell’area la sua prima fabbrica nell’Europa continentale, dotando lo stabilimento di un sistema di trasporti interni che funziona con mobilità elettrica. Secondo Hudak, ex ministro slovacco dell’Economia, i primi passi di questo concetto, che fa parte di un più ampio piano di città intelligenti nei paesi Visegrad, saranno realizzati entro la fine di quest’anno. Già alcune delle città slovacche hanno preparato programmi per la loro progressiva trasformazione in smart city, anche se per ora i segni visibili sono ancora pochi. Hudak ha citato per Bratislava l’installazione di una panchina intelligente che permette di ricaricare gli smart phone o utilizzare il segnale internet senza fili, o Kosice per una app turistica che consente di scaricare le informazioni sugli eventi culturali della città. Hudak dice che la BEI intende investire in questo settore, ma ha bisogno che si allarghi l’orizzonte del progetto all’intera regione centro-europea allo scopo di rendere le città del futuro completamente ecologiche, dando il massimo comfort ai cittadini grazie a tecnologie digitali e connessione internet continua che potranno essere usate nella vita di tutti i giorni nei trasporti, nei servizi abitativi, nel settore energetico, nell’educazione, nell’assistenza sanitaria o nella gestione dei rifiuti. La regione di Visegrad, ha detto Hudak, ha in comune un livello economico approssimativamente comparabile, e sfide che sono molto simili tra le diverse realtà, e si possono accorpare in un unico progetto. Hudak ha spiegato che le cosiddette smart city dovranno, all’interno di ciascun paese, diventare una specie di hub dell’innovazione e fare da traino aiutando anche il resto della nazione a migliorare la propria situazione per avvicinare il proprio livello di vita a quello dei paesi dell’Europa occidentale. (La Redazione) –

Foto skpres Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Ministro Esteri Lajcak: il consiglio di sicurezza ONU non riflette il mondo attuale »