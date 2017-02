Sondaggio Focus: Smer in flessione al 25,5% L’ultimo sondaggio delle intenzioni di voto svolto dall’agenzia Focus nei giorni scorsi darebbe il partito del primo ministro Smer-SD in flessione al 25,5% (oltre due punti in meno rispetto al mese scorso e quasi tre in meno alle elezioni del marzo 2016) ottenendo 43 seggi nella camera unica di 150 deputati, sei in meno di quelli che ha oggi al Parlamento. Segue al secondo posto Libertà e Solidarietà (SaS) con il 13,8% (23 seggi), e al terzo sale il partito di estrema destra LSNS con il 10,4% delle preferenze (18 deputati), davanti ai nazionalisti del Partito Nazionale Slovacco (SNS) che hanno il 10,1% (17 seggi). Al quinto posto sarebbe la coalizione di partiti OLaNO-NOVA al 9,7% (16 poltrone), davanti a Siamo una famiglia-Boris Kollar all’8,5% (14), Most-Hid al 6% (10 poltrone) e i cristiano-democratici di KDH al 5,5% (9 seggi). Oltre due su tre dei rispondenti (68,2%) ha dichiarato che avrebbe votato, mentre il 20,2% non sarebbe sicuramente andato alle urne. L’11,6% degli intervistati non saprebbe per chi votare. (Red) Facebook

