Forti critiche a un video controverso di Matica Slovenska sullo Stato slovacco Un video pubblicato dall’organizzazione culturale Matica Slovenska sarà esaminato dall’Ufficio del procuratore speciale che dal gennaio di quest’anno ha iniziato a curarsi dei presunti reati relativi all’estremismo e alla promozione del fascismo. Nei cinque minuti di video, pubblicati sul canale YouTube dell’istituzione, gli autori ipotizzano quello che sarebbe successo se gli slovacchi si fossero ribellati al Reich di Adolf Hitler e non fosse invece stato creato negli anni della seconda guerra mondiale uno Stato slovacco indipendente. Lo storico Adam Hudek ha detto a Pravda che ogni anno Matica Slovenska cerca in qualche modo di giustificare la “prima repubblica slovacca” del periodo bellico (1939-1945). Il documentario in questione, dal titolo “Senza il 14 marzo”, data della costituzione nel 1939 dello Stato Slovacco, è stato creato, sostiene Matica Slovenska, come parte di una serie di video educativi non basati sulla ricerca scientifica ma destinati al grande pubblico. Il video, condannato anche dal Ministero della Cultura slovacco che finanzia MS (e che chiarisce che questo materiale non è stato prodotto con finanze statali), utilizza domande indirette per indicare che dell’evento storico della Rivolta Nazionale Slovacca (SNP), diretta contro la Germania nazista, va dato merito agli allora rappresentanti dello Stato slovacco che collaboravano con il Terzo Reich di Hitler, scrive Radio Slovakia International. Lo storico Anton Hrubon dell’Università Matej Bel di Banska Bystrica dice che si tratta di «un insulto diretto alle persone che hanno preso parte alla rivolta». Molti di essi, ha detti, combattevano in particolare contro i nazisti, e solo secondariamente anche per sconfiggere l’allora regime del presidente Tiso. Secondo un altro storico, Ivan Kamenec, il video è un’interpretazione semplificata della storia, e il direttore del Museo della Rivolta nazionale Stanislav Micev dice che il video ribalta completamente la storia e «contribuisce alla prospettiva estremista dello Stato Slovacco». (Red) –

Foto: Jozef Tiso con Adolf Hitler

(fonte internet) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Perché i prezzi degli appartamenti aumentano così rapidamente in Slovacchia Morto Michael Novak, filosofo e consigliere di tre presidenti Usa »