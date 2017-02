Il passo veloce dell’Europa possibile

L’Europa “a più velocità” auspicata da Angela Merkel porterebbe a un ulteriore indebolimento della UE: può infatti voler dire un’Europa “à la carte”, in cui ognuno decide di volta in volta su cosa collaborare [di Monica Frassoni, Sbilansiamoci.info]

Dopo le dichiarazioni di Frau Merkel al Vertice europeo informale alla Valletta sulla necessità di assicurare più velocità di integrazione, è iniziato un proficuo dibattito su che cosa questo significhi davvero per la UE e per l’Italia in particolare e se questo, a poche settimane dalla celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, costituisca un cambio di rotta promettente.

La prima cosa da fare è intendersi sulle parole. Angela Merkel infatti ha detto: “Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi che ci potrebbe essere un’Europa a differenti velocità e che non tutti parteciperanno ai vari passaggi dell’integrazione europea”. Considerando che dopo il referendum sulla Brexit la prima priorità dei tedeschi, governo e gran parte dell’opposizione pro-europea inclusa, era di tenere tutti insieme ed evitare altre defezioni, questo può parere un cambio di linea notevole. Ma è proprio cosi? E questa linea è davvero così positiva come molti sembrano pensare?

Nel dibattito italiano, si parla per lo più di “due velocità” e non di “differenti” velocità, come invece si legge sulla stampa tedesca, inglese o francese. La differenza è enorme e le parole della Signora Merkel favoriscono come spesso succede varie letture: in Germania hanno addirittura inventato una parola, “Merkeln”, che è sinonimo di incapacità di prendere decisioni forti e nette. Invece, noi dobbiamo essere molto chiari.

Tanto per cominciare, l’Europa “a più velocità” può preludere a un ulteriore indebolimento della UE: può infatti voler dire fare un’Europa “à la carte”, nella quale ognuno decide di volta in volta su cosa collaborare. Trionfo della cooperazione volontaria fra governi, fine dell’idea di una democrazia sovranazionale e ulteriore depotenziamento delle istituzioni comuni: già oggi in questioni che fanno parte delle competenze europee molti stati membri sono sempre più insofferenti del “giogo” europeo, anche se hanno approvato in sede legislativa le disposizioni che poi contestano. Oltre agli esempi di Schengen e dell’euro, il Trattato prevede la possibilità di fare delle “cooperazioni rafforzate”, ma la procedura è complessa ed è stata usata raramente. Peraltro, nella logica della ri-nazionalizzazione delle competenze europee in atto oggi, non ci sono dubbi che il modello verso il quale si rischia di andare sarebbe quello di cooperazioni ad hoc, anche al di fuori delle strutture comuni del trattato e dunque al di fuori del controllo della Corte di Giustizia e del PE, in particolare in temi come quello della difesa o dell’immigrazione. Non dimentichiamoci che anche il Fiscal Compact è stato un Trattato negoziato ed approvato al di fuori delle strutture comunitarie, e quindi dal controllo e ruolo del Parlamento.

Altra possibile interpretazione dell’integrazione a più livelli da combattere duramente è poi quella della “Kern-Europa” proposta da Schauble e Lemmers nel lontano 1994, ma che ancora resiste nella testa del potente e deleterio (per l’Europa) Ministro delle finanze tedesco, che è a suo modo un vero federalista. Si tratta dell’idea di una UE fondata sulla sua visione della disciplina di bilancio assurta a dogma assoluto, lo stesso che oggi gli fa preferire negare investimenti pubblici necessari anche in Germania per potere avere zero debito pubblico. Schauble non esclude di per sé unione fiscale o meccanismi di solidarietà o una vera Unione Bancaria o una maggiore integrazione: ma tutto questo può avvenire solo e soltanto se tutti sono non solo finanziariamente, ma anche “moralmente” a posto. Il punto di partenza è naturalmente l’Eurozona: ma se non tutti ce la fanno se ne può espellere qualcuno, e magari inventarsi un euro a due classi e continuare la propria austera strada in compagnia dei più virtuosi.

–

Grafica BSlovacchia