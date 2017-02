RS – Il mondo adesso [Messico, spazio, Mosul, Siria, Lahore, Francia, Russia, Vermeer]

Il Messico protesta per le nuove linee guida sull’immigrazione degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri messicano Luis Videgaray che il suo paese non può “accettare decisioni unilaterali imposte da un altro governo”. Tra le c’è la deportazione in Messico degli immigrati senza documenti in regola, anche quelli non messicani. Oggi il segretario di stato statunitense Rex Tillerson è a Città del Messico per incontrare il presidente Enrique Peña Nieto, in uno dei momenti più difficili per i rapporti tra i due paesi degli ultimi anni. Il presidente Donald Trump ha inoltre approvate dall’amministrazione Obama, che li aveva autorizzati a usare i bagni pubblici in base alla loro identità di genere.

Individuato un sistema di almeno sette pianeti intorno a Trappist-1. La stella si trova a 39,13 anni luce dalla Terra ed è osservabile nella costellazione dell’acquario. più vicini all’astro, che hanno una dimensione e una massa simile a quelle della Terra, si troverebbero nella zona temperata, dove le temperature della superficie vanno da zero a cento gradi, permettendo teoricamente la presenza di acqua allo stato liquido.

L’esercito iracheno attacca l’aeroporto di Mosul. L’assalto dell’offensiva lanciata il 20 febbraio per riprendere il controllo sulla parte ovest della città, che è ancora nelle mani del gruppo Stato islamico. I quartieri di Mosul sulla sponda est del fiume Tigri sono stati riconquistati il mese scorso. Nel mirino delle forze irachene anche la base militare Al Ghazlani. La ripresa delle ostilità ha costretto 160mila persone ad abbandonare le loro case.

Riprendono i colloqui di pace sulla Siria a Ginevra. Per la prima volta dall’aprile del 2016 il governo e l’opposizione siriana parteciperanno a una serie di incontri bilaterali promossi delle Nazioni Unite. L’inviato dell’Onu in Siria, Staffan de Mistura, di non aspettarsi “una svolta”: il cessate il fuoco nel paese è sempre più fragile e le due parti sono ancora molto distanti su questioni chiave, come la transizione politica e la permanenza al potere del presidente siriano Bashar al Assad.

Bomba in un mercato di Lahore, cinque morti. Altre 21 persone sono rimaste ferite. La polizia presume che e ha circondato l’area. L’attacco è avvenuto in un quartiere benestante, dove ci sono le sedi di banche e vari caffè. Il Pakistan nelle ultime settimane è stato colpito da numerosi attentati che hanno causato almeno 130 morti.

François Bayrou non si presenterà alle presidenziali francesi. Il presidente del Movimento democratico per l’Eliseo, proponendo invece un’alleanza a Emmanuel Macron. Bayrou si è presentato tre volte alle presidenziali, nel 2002, nel 2007 e nel 2012, senza mai superare il primo turno. Le elezioni presidenziali si terranno, come tradizione, in due turni, il 23 aprile e il 7 maggio 2017.

Circa un terzo della plastica nei mari è dovuto ai vestiti in fibre sintetiche e agli pneumatici. La dispersione dei rifiuti di plastica non è quindi l’unica fonte di questo tipo di inquinamento. Secondo il , soprattutto nei paesi sviluppati, la plastica entra in mare già come microplastica e non deriva dalla frammentazione di oggetti grandi. Di conseguenza, per ridurre l’inquinamento, non è sufficiente avere una buona gestione dei rifiuti, ma sarebbe necessario progettare in modo diverso alcuni prodotti.

I russi costruiranno una copia del Reichstag di Berlino vicino a Mosca. L’intento è quello di la possibilità di rimettere in scena il raid sul palazzo berlinese compiuto dall’armata rossa nel 1945. La copia del Reichstag sarà costruita nel Patriot park, i nel 2015, che sorge nella cittadina di Kubinka, a una settantina di chilometri da Mosca. Lo ha annunciato il ministro della difesa durante una seduta del parlamento russo.

Il Louvre dedica una mostra a Johannes Vermeer. S’inaugura il 22 febbraio 2017 nel grande museo parigino : Vermeer et les maîtres de la peinture de genre. Una delle particolarità di Vermeer è di essere universalmente noto anche se le sue opere sono poche rispetto ad altri maestri fiamminghi suoi contemporanei. La mostra organizzata dal Louvre e che si potrà visitare fino al 22 maggio ha radunato dodici delle circa quaranta opere attribuite a Vermeer: tra queste , e .

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 23 febbraio 2017

Corriere della Sera: “Taxi, così le nuove regole”

La Repubblica: “Aborto, assunti i non obiettori. Lorenzin e i vescovi insorgono”

La Stampa: “Renzi in Usa: cerco idee anti-populisti”

Il Sole 24 Ore: “La Ue all’Italia: manovra entro aprile”

Il Messaggero: “Piano taxi, ipotesi rottamazione”

Il Fatto Quotidiano: “Terremoto, Errani: ‘La ricostruzione non esiste proprio’”

Libero: “Salvano le banche uccidendo i clienti”

Il Giornale: “Due inchieste su volontari complici degli scafisti”

Il manifesto: “Mai dire gol”

L’Unità: “I nuovi seminatori di odio”

—

