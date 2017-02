La Slovacchia entra nel Programma Unesco per il turismo sostenibile La Slovacchia parteciperà al Programma per il turismo sostenibile dell’Unesco che si propone di favorire lo sviluppo socio-economico di città, paesi e regioni attraverso il turismo, attraverso l’utilizzo di monumenti e punti di riferimento che portano una designazione dell’UNESCO. La Rappresentanza permanente della Slovacchia presso l’Unesco a Parigi intende prendere parte a questa iniziativa allo scopo di aumentare i benefici diretti per la popolazione locale derivanti dal turismo dei siti del Patrimonio dell’Umanità. Il programma, la cui attuazione è sotto l’egida del Unesco World Heritage Centre, ha l’ambizione di sviluppare un movimento turistico nell’intera regione dell’Europa centrale e orientale. Sono state redatte delle guide per la gestione efficace dei siti del patrimonio nazionale e del patrimonio mondiale dell’umanità, me il centro si occupera di coordinare gli sforzi per metterle in pratica in base alle richieste dei singoli paesi e regioni. L’iniziativa verrà lanciata da una conferenza internazionale sul turismo sostenibile che si terrà a Bardejov, nella regione di Presov, il 5 maggio prossimo, dove parteciperanno alti funzionari dell’Unesco. Il World Heritage and Sustainable Tourism Programme ha tra gli obiettivi il garantire che le popolazioni locali e i turisti riconoscano i valori nazionali e globali e riconoscano l’impegno per la conservazione per le generazioni future. Il turismo ai siti del patrimonio mondiale e dei diversi patrimoni culturali nazionali possono, per l’Unesco, contribuire notevolmente all’economia e allo sviluppo sociale locale per aiutare a colmare le disparità esistenti tra le regioni. In Slovacchia, in particolare, la maggior parte dei siti Unesco si trova nelle regioni meno sviluppate, e un loro sfruttamento sistematico e strutturato potrebbe aiutare considerevolmente I siti Unesco in Slovacchia



Foto sopra: la sede dell'Unesco a Parigi.

