Perché i prezzi degli appartamenti aumentano così rapidamente in Slovacchia I prezzi degli appartamenti in Slovacchia sono aumentati del 10% nel corso dell’ultimo anno. Si tratta di una nuova bolla immobiliare, ha il direttore dell’Alleanza imprenditoriale slovacca (PAS) Peter Kremsky, dieci anni dopo l’ultima crescita folle dei prezzi dell’era pre-crisi, quando si comprava qualunque cosa fosse pubblicizzata sui cartelloni stradali o con eleganti brochure senza porsi troppe domande. Dieci anni da quando gli “esperti di mercato” affermavano che “l’immobiliare non andrà ma più giù” e “chi investe in appartamenti non avrà mai perdite”. Dieci anni da quando gli sviluppatori immobiliari erano disposti a pagare qualunque prezzo per un qualsiasi ritaglio di terreno libero, perché era una “occasione da non perdere”. Dieci anni, da quando i prezzi dei vecchi appartamenti spesso superavano il prezzo del nuovo. E poi è arrivata la crisi. E il prezzo degli appartamenti è crollato. Alcuni edifici sono stati congelati, per alcuni di loro è rimasto per anni solo una buca nel terreno. Alcuni sono mezzo crollati e gli sviluppatori sono scappati coi soldi. Alcuni sono stati finiti dopo anni, e dopo altri anni svenduti sottocosto. I clienti hanno perso i loro depositi, i costruttori hanno perso soldi, gli sviluppatori il nome. La bolla immobiliare si sviluppò allora, e lo stesso sta succedendo oggi, soprattutto a Bratislava e dintorni, a Kosice, Trnava e Zilina. Oggi ci si può aggiungere anche Nitra. Gli esperti dicono che c’è una bolla quando l’immobile più caro è cinque volte più costoso rispetto al reddito annuo mediano di una famiglia in quell’area. Nel 2007 gli appartamenti a Bratislava erano fino a 8 volte più costosi, Kosice e Trnava superavano le 5 volte. Qualcosa del genere succede anche oggi, e segue una sua logica. L’economia sta andando bene, nuovi posti di lavoro nelle grandi città attirano gente dalla campagna, le loro entrate crescono, mettono su famigila e vogliono investire in una propria abitazione. La domanda del mercato incoraggia nuovi progetti, si costruiscono nuovi appartamenti e si guadagna di più. Ma quando si costruisce molto, i prezzi dei materiali da costruzione e del lavoro diventano sempre più costosi. I prezzi delle nuove abitazioni crescono, e molti acquirenti decidono piuttosto di comprare un immobile vecchio, ma con la crescita dell’interesse cresce anche la quotazione degli immobili di seconda mano, il cui numero è per forza di cose limitato. La spirale di crescita della domanda, dei prezzi e dell’offerta in calo sul mercato convincono la gente che gli appartamenti sono pochi e se non comprano ora potrebbero non riuscire a farlo mai più. Oltre alla forte domanda si aggiungono mutui a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, e a spingere la bolla immobiliare c’è anche un altro elemento, la corruzione. Acquistare terreni in una grande città è quasi impossibile, e ancora più difficile è riuscire a far cambiare il piano territoriale, le reti di trasporto, e ottenere i permessi di costruzione. Ma tutto si può fare quando si hanno le giuste conoscenze, anche se tutto ha un suo costo. Alcuni anni fa è stato stimato che le tangenti pagate dagli sviluppatori immobiliari ai funzionari delle autorità competenti aumenta il costo delle case a Bratislava in media del 10%. Quindi un piccolo appartamento a Bratislava offerto a 150 mila euro potrebbe costare anche 15 mila euro in meno se non ci fosse la corruzione. Questo fenomeno poi ha anche l’effetto di rallentare il processo di edificazione, perché a volte passano mesi per far arrivare il “caffè” nella tasca giusta e ottenere la licenza edile. E questa attesa sul mercato aumenta logicamente il prezzo degli immobili. Le fluttuazioni dei prezzi degli immobili dipendono dai cicli economici, ma è necessario combattere sia la manipolazione del mercato immobiliare da parte dei funzionari, sia il gioco sporco di sviluppatori e speculatori. Tutto questo ci costa milioni di euro, che ogni famiglia potrebbe utilizzare in modo molto più gradevole. ( ) Facebook

