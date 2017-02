Ministro Richter: faremo più ispezioni nelle aziende che impiegano stranieri

Dopo le recenti notizie di presunte condizioni di lavoro riprovevoli e forse anche illegali allo stabilimento Samsung di Galanta, il ministro del Lavoro Jan Richter (in foto) ha deciso di dare una stretta sulle aziende che occupano personale straniero. La scorsa settimana si è molto discusso dell’avventura di un giornalista serbo che ha lavorato in incognito per tre mesi in quella azienda insieme a centinaia di suoi connazionali. Stiamo continuando sulle ispezioni di routine già calendariate, ma «ora concentreremo la nostra attenzione soprattutto sulle aziende con personale straniero». Nel mirino saranno in particolare le imprese che assumono forza lavoro dai paesi extra-UE.

Il giornalista serbo Dragan Krsnik del settimanale Nedeljnik ha scritto di aver lavorato presso Samsung ma senza un normale contratto di lavoro, in condizioni che lui ha definito «di schiavitù» con turni anche di dodici ore e per un salario misero, inferiore al salario minimo di legge in vigore in Slovacchia. Secondo le statistiche ufficiali sono quasi 6.000 i cittadini serbi che lavorano attualmente in Slovacchia, in grandissima parte attraverso le agenzie di somministrazione.

Il sistema utilizzato dalle agenzie di somministrazione prevede che il personale viene fornito dalle loro collegate o controllate in Serbia. I lavoratori vengono spediti in Slovacchia dove sono impiegati nelle catene di montaggio, per un turno di 90 giorni, il massimo consentito dalla legislazione slovacca per i lavoratori temporanei extra-UE. Alla scadenza arriva un nuovo contingente di lavoratori serbi. La legge tuttavia vieta il concatenamento dell’assunzione di personale, norma che invece spesso viene violata. Inoltre, spesso si attua un rapporto diretto tra le agenzie straniere e il cliente slovacco, altra cosa che la legge vieta.

Richter ha detto che il ministero accetta che gli stranieri lavorino in Slovacchia solo legalmente e a condizioni corrispondenti al codice del lavoro slovacco. Nel corso di 26.000 ispezioni in altrettante aziende nel 2016 sono state sanzionate 1.331 imprese che impiegavano 3.000 persone in nero o in condizioni irregolari. Tra i lavoratori scoperti vi erano degli stranieri: 138 serbi, 51 ucraini, 16 vietnamiti e 6 macedoni. Il 90% delle delle violazioni, ha detto il ministro, interessavano le agenzie di somministrazione. Per questo Richter ha messo proprio questo settore del reclutamento del lavoro al primo posto dei futuri controlli.

Il sospetto di Richter è che ci possano essere centinaia di serbi impiegati irregolarmente in Slovacchia. Per questa ragione ha incontrato l’ambasciatore serbo Shani Dermak. Il diplomatico serbo ha detto dopo l’incontro con il ministro di essere pienamente consapevole che «non vi è alcuna violazione dei diritti dei nostri lavoratori da parte della Slovacchia come stato, ma che il problema sono le agenzie di mediazione che sfruttano i nostri cittadini serbi». Le parti hanno convenuto di intensificare la comunicazione e lo scambio di informazioni per trovare una soluzione al problema e Richter si è detto pronto a vedersi anche con il ministro serbo del Lavoro. Esistono già trattati in materia di questioni sociali tra i due paesi, che potrebbero tuttavia essere estesi con una più efficace e stretta cooperazione tra gli ispettorati del lavoro di Slovacchia e Serbia, ha detto Richter, ed eventualmente includere una specifica regolamentazione dei movimenti di forza lavoro per l’assunzione temporanea attraverso agenzie di somministrazione..

(La Redazione)

