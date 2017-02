RS – Il mondo adesso [Usa, Italia, Mosul, Israele, Malesia, Libia, Romania, Parigi] Le nuove linee guida del dipartimento di sicurezza nazionale statunitense consentono più espulsioni. I documenti in cui si delinea l’attuazione dell’ordine esecutivo di Donald Trump che hanno commesso qualsiasi tipo di reato, anche lieve. Durante l’amministrazione di Barack Obama venivano espulsi gli immigrati che avevano commesso reati gravi o che costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale. Il dipartimento prevede inoltre l’assunzione di 10mila agenti per la sicurezza di frontiera. nuovo consigliere per la sicurezza nazionale statunitense. Sospesa la protesta di tassisti e ambulanti in varie città italiane. Il governo ha presentato ai sindacati dei tassisti la proposta di un decreto ministeriale che superi l’emendamento al decreto milleproroghe e che contrasti l’abusivismo nel trasporto taxi e Ncc, da realizzare entro 30 giorni. I lavori del tavolo destinato a realizzare questo schema di decreto dovranno cominciare il 22 febbraio. A Roma, durante le proteste di tassisti e ambulanti erano avvenuti scontri con la polizia davanti alla sede del Partito democratico. Due manifestanti sono stati portati in ospedale e due appartenenti al movimento di estrema destra Forza Nuova . Continua l’offensiva irachena sulla città di Mosul. L’esercito iracheno Albu Sayf, villaggio a sud di Mosul che domina sull’aeroporto, considerato un punto strategico per la conquista della parte della città a ovest del fiume Tigri, ancora controllata dal gruppo Stato Islamico. , sostenuta dagli Stati Uniti, è stata annunciata formalmente il 19 febbraio dal primo ministro iracheno Haider al Abadi. Il soldato israeliano Elor Azaria condannato a 18 mesi di carcere. È molto più lieve di quella chiesta dall’accusa, che voleva almeno tre anni. Il era stato riconosciuto colpevole da un tribunale militare dell’omicidio colposo del palestinese Abd Fatah al Sharif, che nel marzo del 2016 a Hebron aveva aggredito un soldato israeliano con un coltello. Azaria sparato ad Al Sharif senza un valido motivo, quando il palestinese era già stato ferito e immobilizzato. Il caso di Azaria ha mobilitato l’opinione pubblica israeliana e oggi decine di persone hanno manifestato in suo favore davanti al quartier generale dell’esercito. Le autorità malesi vogliono interrogare altri tre cittadini nordcoreani, tra cui un diplomatico, sull’omicidio di Kim Jong-nam. Il fratellastro del leader della Corea del Nord è stato avvelenato il 13 febbraio all’aeroporto di Kuala Lumpur da due donne. Secondo il capo della polizia della Malesia, Khalid Abu Bakar, sono state ascoltate o ricercate riguardo all’omicidio. Abu Bakar ha aggiunto che sono state rafforzate le misure di sicurezza intorno all’obitorio in cui si trova la salma di Kim Jong-nam, dopo che sono stati registrati dei tentativi d’intrusione. A Zawiya, nell’ovest della Libia, la corrente porta a riva i corpi di 74 migranti. I corpi il 20 febbraio su una spiaggia vicino a Zawiya, sulla costa occidentale della Libia. Lo riferisce l’organizzazione umanitaria Mezzaluna rossa, secondo la quale il naufragio è avvenuto probabilmente nei due giorni precedenti. Le vittime sono in grandissima parte uomini adulti. Cancellato il decreto all’origine delle manifestazioni di piazza in Romania. La camera dei deputati di Bucarest un provvedimento che cancella il decreto approvato dal governo il 31 gennaio. Il provvedimento depenalizzava alcuni reati di corruzione e aveva fatto nascere contro il governo socialdemocratico. Il senato aveva già votato a favore del suo ritiro. Parigi nel 2016 ha perso un milione e mezzo di turisti. Il Comité régional du tourisme di Paris Île-de-France ha annunciato che nel 2016 la presenza di turisti nella regione del 4,7 per cento, pari a un milione e mezzo di persone, con una perdita stimata di circa 1,3 miliardi di euro. La causa di questo ribasso è da attribuire principalmente alla minaccia terroristica, che ha scoraggiato soprattutto cinesi e giapponesi. Annunciate le candidature ai David di Donatello. Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi, Indivisibili di Edoardo De Angelis, La pazza gioia di Paolo Virzì e Veloce come il vento di Matteo Rovere sono i candidati al premio come miglior film assegnato ogni anno . I film di Edoardo De Angelis e Paolo Virzì sono quelli che hanno ricevuto il maggior numero di candidature (17), seguiti da Veloce come il vento (16). Una curiosità: Angela e Marianna Fontana, che interpretano le gemelle siamesi di Indivisibili, hanno ricevuto un’unica candidatura “collettiva” come miglior attrice protagonista. La cerimonia di premiazione sarà lunedì 27 marzo 2017. I titoli dei quotidiani di oggi 22 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Taxi, gli scontri poi l’accordo”

La Repubblica: “Taxi e ambulanti, giorno di fuoco. Raggi in strada: ‘Sono con voi’”

La Stampa: “Taxi in rivolta, Raggi sotto accusa”

Il Sole 24 Ore: “Concorrenza, l’Italia è ferma”

Il Messaggero: “Roma in ostaggio”

Il Fatto Quotidiano: “L’Italia è senza governo”

Libero: “Clandestini delinquenti devastano un traghetto”

Il Giornale: “Tassisti, adesso basta”

Il Manifesto: “Guida a destra” —

Dal sito Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Sempre più Erasmus Pellegrini: nei prossimi due anni investimenti dall’estero per 1,8 miliardi »