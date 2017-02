Nuovi impianti in Slovacchia: Spinea a Presov e Plastic Omnium a Hlohovec L’azienda Spinea di Kosice intende investire 12 milioni di euro per la costruzione di un nuovo impianto a Presov, nell’est del Paese, che darà lavoro a più di 500 dipendenti. Spinea è una società slovacca fondata nel 1994, attiva nella ricerca, produzione e vendita di riduttori ad alta precisione e meccanica ad alta tecnologia. I suoi prodotti, venduti con il marchio TwinSpin, sono utilizzati in molti settori, quali automazione industriale e robotica, produzione di macchine utensili, tessile, ingegneria sanitaria e industria aeronautica. Spinea è uno dei quattro principali produttori di riduttori di alta precisione in tutto il mondo. Nel 2015 le vendite dell’azienda sono aumentate del 21% a 24,8 milioni di euro, mentre l’utile netto è cresciuto del 45% a 2,2 milioni di euro. Plastic Omnium, una società francese specializzata nel settore degli equipaggiamenti per automobili, prevede di investire nei prossimi tre anni 50 milioni di euro nello stabilimento di Hlohovec (regione di Trnava) acquistato lo scorso anno dalla società francese Faurecia. Il nuovo impianto, che produrrà paraurti per auto insieme alla fabbrica di Lozorno (regione di Bratislava), assumerà circa 500 lavoratori. Assieme a questi due, la società ha un terzo stabilimento in Slovacchia, a Trnava, specializzato nella produzione di componenti in plastica per l’industria automobilistica. Plastic Omnium, che fa parte della supply chain del gruppo PSA (Peugeot Citroen), è il secondo più grosso produttore in questo settore. (Fonte ) –

