Pellegrini: nei prossimi due anni investimenti dall’estero per 1,8 miliardi Nei prossimi due anni la Slovacchia potrebbe ricevere investimenti dall’estero per una cifra pari a 1,8 miliardi di euro, che porterebbero alla creazione di circa 25.500 posti di lavoro, ha affermato durante un’intervista al canale televisivo TA3 il vice primo ministro per gli Investimenti e l’Informatizzazione Peter Pellegrini. Malgrado l’adozione dei piani d’azione per i distretti meno sviluppati del Paese, non è realistico pensare che tutti gli obiettivi siano raggiunti entro un anno, ha detto Pellegrini, e alcune delle misure saranno implementate nei prossimi 3 o 4 anni. Quest’anno i sussidi cominceranno ad arrivare nelle aree destinatarie per specifici obiettivi di investimento, e si dovrebbe vedere la conclusione di circa 24 progetti di investimento diretti alle 12 aree meno sviluppate del paese. Ci aspettiamo che vengano creati in questo modo circa 5.500 posti di lavoro, ha detto il vicepremier. La Slovacchia continuerà a crescere con uno dei tassi più alti dell’Eurozona, e la disoccupazione è scesa al 9%, ha poi proseguito. E il Paese si è inserito pienamente nel sistema europeo della mobilità della forza lavoro. Non sono più solo gli slovacchi ad andare all’estero, ma, ha sottolineato, ci sono anche molti stranieri che vengono in Slovacchia per trovare un lavoro. E non solo da paesi terzi come Serbia o Ucraina. Basta vedere le schiere di giovani laureati italiani che vengono impiegati a Bratislava nelle imprese del settore informatico. Si tratta di una migrazione del lavoro nei due sensi all’interno dell’Unione europea, ha detto. (La Redazione) –

