Agenti di polizia militare della Slovacchia saranno schierati nell’operazine Sophia nel Mar Mediterraneo

Soldati della polizia militare slovacca dovrebbero essere inviati nella missione navale EUNAVFOR MED Sophia nel Mar Mediterraneo da agosto, secondo una proposta per il dispiegamento di membri dell’esercito slovacco attualmente in fase di revisione interdipartimentale. Si tratta, scrive Tasr, di una decina di militari per due rotazioni di turno della durata di sei mesi. Gli slovacchi opereranno su una nave tedesca impegnata nell’operazione navale europea di pattugliamento del Mediterraneo meridionale con lo scopo di combattere il traffico di migranti verso l’Europa.

Gli agenti slovacchi sono attualmente in Germania dove stanno seguendo un corso di preparazione di nove settimane. L’addestramento include il combattimento in centri abitati e lo studio delle disposizioni del diritto internazionale, come ad esempio le modalità di accesso a una nave straniera in acque internazionali.

(Red)

–

Foto cc-by-nc-nd