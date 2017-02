Accordo tra cechi e slovacchi per controllo congiunto dello spazio aereo I ministri della Difesa di Slovacchia e Repubblica Ceca hanno siglato lo scorso mercoledì un accordo per la protezione congiunta e reciproca del loro spazio aereo a margine di una riunione dei ministri della NATO a Bruxelles. L’intesa era stata già approvata dal governo slovacco nel mese di dicembre, ma deve ancora passare il voto in Parlamento e la ratificata del presidente. Dopo questi passaggi l’accordo avrà effetto dal primo giorno del mese successivo. Il ministro slovacco Peter Gajdos ha definito la firma del documento «un momento storico per entrambi i paesi», che conferma, se ce ne era bisogno, lo speciale rapporto di lunga data tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca. La cooperazione sarà reciprocamente vantaggiosa per entrambi gli Stati nel garantire l’inviolabilità del proprio spazio aereo. Egli ha aggiunto che il trattato prevede la possibilità di garantire la protezione dello spazio aereo di uno degli Stati contraenti, se necessario, in aggiunta alla loro cooperazione nell’ambito della difesa aerea e missilistica integrata Nato. Il ministro della Difesa ceco Martin Stropnicky ha detto che l’accordo di cooperazione dovrebbe entrare in vigore a partire dalla metà di quest’anno e consentirà ai piloti di entrambi i paesi di intervenire e agire nello spazio aereo dell’altra nazione in casi di emergenza, come ad esempio dopo un attacco terroristico o un piano di dirottamento aereo. Stropnicky ha affermato che la collaborazione ceco-slovacca è eccellente, e con gli slovacchi siamo in grando di accordarci in modo rapido ed efficiente anche se non sempre siamo d’accordo su tutto, anche all’interno del raggruppamento di Visegrad. (La Redazione) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Anche le grandi aziende eludono i divieti per assumere lavoratori stranieri. Il caso Samsung Trasporti: dai villaggi satelliti a Bratislava si usano di più i mezzi pubblici »