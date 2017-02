La slovacca Iveta Grófóva trionfa alla Berlinale, Orso di Cristallo al suo Little Harbour Il film / Little Harbour diretto dalla slovacca Iveta Grófóva ha vinto un Orso di Cristallo nella categoria Generation Kplus al Festival di Berlino che si è concluso ieri. Il film, prodotto dalla slovacca Hulapa film con la partecipazione di co-produttori cechi e ungheresi, racconta la storia di due bambini il cui gioco innocente cambierà le loro vite per sempre. Jarka, dieci anni, vive con una madre che non è ancora pronta per essere una mamma, ed è spinta dal suo desiderio di amare e formare una famiglia al punto di dare rifugio insieme a Kristián, 8 anni, a due gemelli neonati abbandonati. La sceneggiatura, scritta dalla regista con Marek Leščák, è tratta dal libro Piata Loď (La quinta barca) di Monika Kompaníková, ispitato a fatti realmente accaduti, che nel 2010 fu nominato Libro slovacco dell’anno. Il film è stato finanziato dal Fondo Audiovisivo Slovacco, Eurimages, Fondo statale per la Cinematografia (CZ), Creative Europe – Media e Regione autonoma di Bratislava. Presentato in anteprima mondiale alla Berlinale, il film arriverà nei cinema slovacchi dal 16 marzo 2017. La giuria della categoria Generation Kplus, composta tutta da bambini, ha dichiarato: «Abbiamo scelto un film creativo e autentico. Parla di due bambini che creano un piccolo mondo tutto loro, con le loro regole. Abbiamo trovato la storia molto toccante e gli attori molto credibili». Congratulations to MEDIA-backed LITTLE HARBOUR by Iveta Grófová for the Generation KPlus Crystal Bear for the Best Film! — CreativeEurope MEDIA (@MEDIAprogEU) Il quotidiano Dennik N ha scritto che «è la prima volta dal 1989 che la Slovacchia non riceve un premio alla Berlinale». Allora toccò a un film della leggenda del cinema slovacco Dušan Hanák. Questo è il secondo lungometraggio di Iveta Grófóva dopo Až do mesta Aš che fu candidato dalla Slovacchia per l’Oscar 2012 al Miglior film straniero e aprì il film festival di Karlove Vary. Nata a Trenčín nel 1980, Iveta Grófová ha studiato presso l’Accademia dello Spettacolo di Bratislava (VSMU) completando due programmi di studio, animazione nel 2004 e produzione di documentari nel 2009. (La Redazione) –

Foto sotto al titolo: crossingeurope (part.) cc-by

