Trasporti: dai villaggi satelliti a Bratislava si usano di più i mezzi pubblici Sta crescendo la domanda di trasporto pubblico degli abitanti dei centri residenziali satellite della capitale Bratislava, che chiedono più interconnessioni con Bratislava, soprattutto nel caso delle famiglie con bambini che hanno bisogno di recarsi a scuola o a fare diverse attività. Il vettore regionale Slovak Lines nel 2016, Aktuality.sk, ha trasportato sui suoi autobus suburbani circa 12 milioni di passeggeri, più o meno lo stesso numero dell’anno precedente, dati che segnano una inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa, quando l’auto la faceva da padrone per gli spostamenti città-periferia. Addirittura, Slovak Lines dice che erano 27 anni che il numero di passeggeri stava diminuendo nell’area suburbana di Bratislava, una conseguenza principalmente del crescente potere d’acquisto delle persone che sempre più spesso si compravano un’autovettura. Per raggiungere questo risultato, secondo la società, è stato cruciale il nuovo sistema di trasporto pubblico integrato che permette con un solo biglietto di passare da una corriera ad un autobus o tram urbano, fino al treno regionale. È evidente, dice Slovak Lines, che questa è la strada da seguire anche in futuro, aumentando la digitalizzazione della biglietteria e la fornitura di informazioni complete su biglietti e combinazioni di trasporto per via elettronica. (Red) –

Foto transport.sk Facebook

