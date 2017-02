RS – Il mondo adesso [Mosul, Pakistan, Malesia, Usa, Roma, Melbourne, Le Pen, SpaceX] Continua l’offensiva irachena sulla città di Mosul. L’esercito iracheno Albu Sayf, villaggio a sud di Mosul che domina sull’aeroporto, considerato un punto strategico per la conquista della parte della città a ovest del fiume Tigri, ancora controllata dal gruppo Stato Islamico. , sostenuta dagli Stati Uniti, è stata annunciata formalmente il 19 febbraio dal primo ministro iracheno Haider al Abadi. Il generale McMaster è il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale statunitense. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il generale dell’esercito Herbert Raymond “H.R.” McMaster nuovo consigliere per la sicurezza nazionale. Il generale . Un attentato ha colpito il tribunale di Charsadda, nel nord del Pakistan. Almeno tre persone sono morte a causa di un attentato al tribunale della città di Charsadda, che si trova una trentina di chilometri a nordest di Peshawar. Tre kamikaze hanno cercato di fare irruzione nel tribunale. Due sono stati uccisi dalla polizia mentre un terzo è riuscito a fuggire. Accertati anche un’altra vittima, un avvocato, e almeno una quindicina di feriti. Il 17 febbraio un attentato rivendicato dal gruppo Stato islamico più di ottanta morti a Sehwan, nel sud del paese. La Malesia ha richiamato il suo ambasciatore in Corea del Nord. in seguito alle tensioni tra i due paesi nate per il presunto omicidio all’aeroporto di Kuala Lumpur di Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. Kim Jong-nam è morto in circostanze misteriose la settimana scorsa. La Corea del Nord la restituzione del corpo su cui le autorità malesiane hanno condotto un’autopsia (ancora non sono stati resi noti i risultati) nonostante l’opposizione della famiglia. Ora le autorità malesiane temono che il corpo possa essere trafugato. Sesto giorno di protesta dei tassisti a Roma. Nella capitale una manifestazione davanti a Montecitorio a cui prenderanno parte tassisti provenienti anche da altre città italiane, tra cui Torino, dove oggi il servizio dei taxi è sospeso. Alle 15 è previsto l’incontro tra i sindacati dei tassisti è il ministro dei trasporti Graziano Delrio. Cinque morti in un incidente aereo a Melbourne. Un bimotore da turismo con a bordo quattro turisti statunitensi e il pilota australiano si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Essendon, a Melbourne. Il pilota, dopo aver lanciato un sos per dei problemi ai motori, ha tentato di rientrare nell’aeroporto schiantandosi su un centro commerciale che all’ora dell’incidente era ancora chiuso. Morti tutti e cinque le persone a bordo dell’aereo. La sede del Front national è stata perquisita dalla polizia a Parigi. La leader del partito di estrema destra francese, Marine Le Pen, che le erano stati versati in quanto parlamentare per pagare lo stipendio alla sua guardia del corpo e alla sua assistente a Parigi. L’ufficio europeo antifrode (Olaf) chiede a Le Pen di restituire i 340mila euro usati per pagare i propri dipendenti, ma Le Pen sostiene che l’inchiesta sia un tentativo di disturbare la campagna elettorale della leader del Front national, candidata alle presidenziali francesi. La società SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center, in Florida. Il razzo , con rifornimenti destinati alla Stazione spaziale internazionale. Esaurita la sua funzione, il Falcon è atterrato su una piattaforma vicina al punto di lancio. Il suo riutilizzo dovrebbe abbassare i costi dei prossimi lanci. È la prima missione della SpaceX dopo l’esplosione di un razzo lo scorso settembre. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 21 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Il Pd e la scissione, l’ora dello strappo, Emiliano vacilla”

La Repubblica: “Prodi: un suicidio la scissione del Pd”

La Stampa: “Pd, si incrina il fronte degli avversari di Renzi”

Il Sole 24 Ore: “Il rischio bolla non spaventa i mercati”

Il Messaggero: “Pd, scissione in ordine sparso”

Il Fatto Quotidiano: “Quirinale, Europa e banche frenano la scissione del Pd”

Libero: “20.000 italiani in Albania”

Il Giornale: “Palazzo Chigi finanzia la rete dei bordelli gay”

Il Foglio: “Una sinistra senza catene, finalmente” —

