Anche le grandi aziende eludono i divieti per assumere lavoratori stranieri. Il caso Samsung

Anche se il governo rifiuta di eliminare le restrizioni sull’impiego di stranieri non comunitari, le agenzie di reclutamento hanno imparato a bypassare il problema facendo uso delle loro filiali in altri paesi UE con meno barriere. Le aziende slovacche finiscono quindi per ignorare la legislazione slovacca che consentirebbe loro di assumere stranieri attraverso le agenzie solamente per un periodo massimo di tre meni.

Fanno questo anche le grandi aziende, , come ad esempio la Samsung di Voderady, che produce display lcd. E le autorità chiudono un occhio, tollerando questo come il male minore, in un momento in cui le aziende lamentano sempre più la carenza di manodopera locale.

Un giornalista investigativo serbo si è fatto assumere sono mentite spoglie alla Samsung di Galanta per tre mesi e ha raccontato come lavorano qui centinaia di suoi connazionali, in condizioni al limite del legale con turni anche di dodici ore senza pause. E l’azienda paga loro uno stipendio che è la metà dello stipendio minimo slovacco (che per il 2017 è pari a 435 euro lordi), a volte anche senza contratto e senza contributi e assicurazione sanitaria. Il giornalista, che afferma di aver lavorato slovacche insieme ad altri connazionali, dice che i serbi che salgono sui pullman per la Slovacchia non sanno nemmeno dove sono diretti e per quale azienda andranno a lavorare.

Negli ultimi due anni, secondo le statistiche ufficiali, sono venuti in Slovacchia per lavorare oltre 5.000 cittadini serbi, e il trend è in crescita. Questo produce anche effetti sociali sulle popolazioni che si trovano ad ospitare i serbi (per Samsung si tratta di Sala, Galanta e Gabcikovo), dove la gente si dice preoccupata e si sente tensione, anche se per il momento i veri e propri conflitti sono pochi.

(Red)

–

Foto Jozef Z @Google +