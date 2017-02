Le banche continuano a tagliare i tassi di interesse sui mutui

Le banche continuano a tagliare i tassi di interesse sui prestiti per la casa. Prima Banka sta offrendo un tasso di interesse dell’1,2% fisso per quattro anni (in precedenza il tasso era all’1,5%). La banca, di proprietà di Penta, offre questo tasso per tutti i clienti senza ulteriori condizioni. La scorsa settimana Slovenska Sporitelna (SLSP), la più grande banca del Paese, aveva tagliato il suo tasso fisso a 3 anni all’1,39%. E continua a rimborsare i costi dell’ufficio catasto e dell’assicurazione immobiliare per un anno. In precedenza, a febbraio, VÚB-Intesa ha tagliato il suo tasso fisso a 3 anni all’1,39%.

Quest’anno le banche hanno lanciato le loro campagne di primavera nel mese di febbraio mentre le nuove regole, più severe, della Banca Nazionale (NBS) sui prestiti per la casa entreranno in vigore da marzo, con le quali le banche saranno costrette a stringere i loro standard per la fornitura di credito.

(Fonte hnonline.sk)

Grafica BSlovacchia