A Nitra quattro nuovi investimenti nel settore industriale La società Technov, che produce sistemi di condizionamento e ventilazione, intende investire 22 milioni di euro per la costruzione di una nuova fabbrica in località Rumanová, vicino a Nitra. A partire da settembre sarà costruito un capannone industriale con un centro per lo sviluppo del prodotto. Con il nuovo investimento l’azienda passerà dagli attuali 130 lavoratori a 480 entro il 2023. Foxconn Slovakia ha in programma un ampliamento del suo stabilimento per la produzione di televisori ed elettrodomestici, creando lavoro per 160 nuovi dipendenti. L’azienda, che è parte del gruppo taiwanese Hon Hai Precision Industry ed è il più grande fornitore di TV LCD sul mercato europeo, ha due stabilimenti in Slovacchia, a Trnava e Nitra. Gli impianti, aperti rispettivamente nel 1996 e nel 2007, utilizzano l’SMT (“Surface-Mount Technology”), e forniscono supporto tecnologico e logistico per Sony nell’area europea. La società islandese Marel ha pianificato l’espansione del suo impianto di produzione a Dolne Hony, nei pressi di Nitra, con un investimento che darà lavoro a 130 addetti. Presente in Slovacchia dal 2005, e con 4.700 dipendenti in 30 paesi del mondo, Marel produce attrezzature avanzate per la lavorazione di pesce, carni rosse, pollame e il loro confezionamento. La società californiana Prologis, che si occupa della gestione e dello sviluppo di immobili industriali, prevede di costruire quest’anno un nuovo centro logistico di 100.000 metri quadrati nell’area industriale di Nitra, che sarà suddiviso in tre grandi edifici di oltre 30mila metri quadrati ciascuno su un’area complessiva di 20 ettari che la società possiede in loco. Il gruppo si concentra sui mercati globali e regionali in tutta l’America, Europa e Asia, e ha più di 4.500 clienti, di solito produttori, rivenditori, aziende di trasporto, fornitori di servizi logistici. (Fonte ) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati IIC di Bratislava: alla Filarmonica concerto di Domenico Nordio e Filippo Gamba Sette secoli di disuguaglianza, in Italia e in Europa »