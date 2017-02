Ci ha lasciati Alberto Russo, noto membro della comunità imprenditoriale italiana in Slovacchia È mancato l’altro ieri Alberto Russo, uno dei più stimati imprenditori italiani in Slovacchia, a 53 anni d’età. Era amministratore unico di ELIPS Slovakia, società di consulenza che si proponeva di promuovere e supportare le attività imprenditoriali in tutte le regioni dell’Europa centro-orientale. Aveva tratto molti successi per importanti aziende sia di origine italiana che autoctone, aiutandole ad ottenere importanti fondi strutturali per i loro investimenti in Slovacchia. Marchigiano di Porto Potenza Picena, frazione costiera di Macerata, era in Slovacchia da molti anni dove aveva famiglia. Era stato tra i fondatori dell’UNIMIS, l’associazione che negli anni ’90 ha anticipato la creazione della Camera di Commercio Italo Slovacca. Lascia la moglie e due figli, un maschio e una femmina. Era apprezzato nella comunità italiana per le sue doti positive di mediazione. Come ci ricorda Mirco Ribis, uno dei suoi amici più intimi, Alberto aveva sempre un atteggiamento pragmatico nel «cercare quello che unisce le persone». Positività, generosità e neutralità erano tra le sue qualità migliori. Spirito libero, egli non si schierava da una parte sola ma «vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno». Nella sua attività imprenditoriale aveva un occhio continuamente rivolto verso l’innovazione, e anche ultimamente aveva un progetto per portare in Slovacchia in modo strutturato tecniche avanzate di coltivazione aeroponica. Alberto aveva in passato collaborato e aiutato il nostro giornale. Buongiorno Slovacchia e l’editore Loris Colusso si uniscono al dolore della famiglia e degli amici più cari. I funerali di Alberto di svolgeranno lunedì 27 febbraio alle ore 12 presso il Krematórium a Lamač-Bratislava. (Red) Facebook

