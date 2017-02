Italia, B&B Day: il 4 marzo si dorme gratis

Ritorna il , evento annuale organizzato dal portale che offre ospitalità gratis (o quasi gratis) per la notte del 4 marzo a chi prenota almeno un’altra notte presso la stessa struttura. L’iniziativa giunge quest’anno alla sua 11ma edizione, con la partecipazione di b&b disseminati un po’ ovunque in Italia, isole comprese. Scopo dell’iniziativa, oltre alla promozione delle strutture ricettive partner del progetto, è infatti quello di valorizzare il “marchio” b&b come alternativa di qualità al tradizionale hotel.

Come funziona:

se si prenota il 4 e il 5 marzo, il 4 è gratis e si paga solo il 5 marzo

se si prenota il 3 e il 4 marzo, il 4 è gratis e si paga solo il 3 marzo

se si prenota il 3, il 4 e il 5 marzo, il 4 è gratis e si paga solo il 3 e il 5 marzo.

