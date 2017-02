RS – Il mondo adesso [Malesia, Mosul, Ecuador, Russia-Ucraina, Somalia, Congo, Barcellona, Iran] La Malesia ha richiamato il suo ambasciatore in Corea del Nord. in seguito alle tensioni tra i due paesi nate per il presunto omicidio all’aeroporto di Kuala Lumpur di Kim Jong-nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. Kim Jong-nam è morto in circostanze misteriose la settimana scorsa e la polizia malese sospetta che sia stato avvelenato mentre cercava di prendere un aereo per Macao e sta cercando quattro persone nordcoreane che sarebbero responsabili della morte. Pyongyang si è rifiutata di collaborare alle indagini. È cominciata l’offensiva irachena per liberare Mosul dal gruppo Stato islamico. Centinaia di veicoli militari delle forze governative irachene il deserto in direzione delle posizioni jihadiste. L’offensiva, sostenuta dagli Stati Uniti, è stata annunciata formalmente il 19 febbraio dal primo ministro iracheno Haider al Abadi. Le forze governative hanno riconquistato la parte orientale della città lo scorso mese ma si teme che la parte occidentale sarà più complessa da liberare perché molto più densa e popolata. Nella mattina, un attentato suicida nella parte orientale un morto e nove feriti. Il candidato del partito di governo vince il primo turno delle elezioni in Ecuador. Secondo dati parziali, con il 39 per cento dei voti contro il conservatore Guillermo Lasso. Ci sarà quindi un ballottaggio. Moreno è stato una figura di spicco nel governo di sinistra del presidente Rafael Correa, che si è fatto da parte dopo aver guidato il paese per un decennio. Guillermo Lasso è un ex banchiere e in campagna elettorale, oltre a promettere un milione di posti di lavoro, ha dichiarato che vuole togliere il diritto d’asilo al fondatore di Wikileaks Julian Assange. Raggiunto l’accordo con la Russia: il cessate il fuoco in Ucraina inizierà oggi. L’accordo nell’incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e i ministri degli esteri di Ucraina, Germania e Francia il 18 febbraio a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. La dichiarazione di Lavrov è arrivata pochi minuti dopo che il ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin ha detto ai giornalisti di non essere soddisfatto dell’accordo raggiunto. È salito a 39 il numero delle vittime dell’attentato in Somalia. Il 20 febbraio un attentatore suicida in un mercato affollato della capitale Mogadiscio. I feriti sono 27, come hanno confermato i soccorritori. L’attacco è arrivato a pochi giorni dall’ Mohamed Abdullahi Farmajo. Non è ancora stato rivendicato, ma si sospetta il coinvolgimento dei jihadisti di Al Shabaab. La Kraft Heinz ha ritirato l’offerta di acquisto della Unilever. Il gruppo statunitense per l’acquisto dell’azienda anglo-olandese Unilever, produttrice di maionese, té e e condimenti. Se fosse andata a buon fine, la fusione avrebbe reso la nuova società la più grande produttrice di alimentari insieme alla Nestlé. La Repubblica Democratica del Congo apre un’inchiesta su un video che mostra un massacro da parte delle truppe congolesi. Il ministro dei diritti umani Marie-Ange Mushobekwa che il governo aprirà un’inchiesta su un video di sette minuti che mostra uomini in uniforme dell’esercito congolese sparare un gruppo di uomini armati di fionde. Non è possibile confermare l’autenticità delle immagini o determinare la data in cui sono state registrate. Le Nazioni Unite hanno ricevuto segnalazioni secondo cui l’esercito avrebbe ucciso almeno 101 persone in scontri tra il 9 e il 13 febbraio. In Iran è stata individuata una riserva da due miliardi di barili di petrolio di scisto. L’azienda petrolifera nazionale iraniana oggi che le riserve sono state individuate a Ghali Koh, nella provincia occidentale del Lorestan. Sono in corso esplorazioni per individuare eventuali riserve di gas di scisto nella stessa zona. L’Iran è il quarto paese al mondo per riserve di petrolio. Le riserve di petrolio accertate si attestano ad oggi intorno ai 160 miliardi di barili, circa il dieci per cento delle riserve mondiali. Migliaia di spagnoli in piazza a Barcellona per manifestare a favore dei rifugiati. Circa 16omila persone per le strade di Barcellona il 18 febbraio per chiedere al governo di accogliere più rifugiati provenienti da paesi colpiti dalla guerra come la Siria. I manifestanti contestano al governo di non aver rispettato gli impegni presi nel 2015 di accogliere più di 17mila rifugiati in Spagna nell’arco di due anni. Ne sono stati accolti infatti solo circa 1100. I titoli dei quotidiani di oggi 20 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Pd, il divorzio tra sinistra e Renzi”

La Repubblica: “Bersani con D’Alema, via dal Pd”

La Stampa: “Crisi Pd, il giorno degli addii”

Il Messaggero: “Strappo nel Pd, Renzi non tratta”

Il Sole 24 Ore: “Fondo pensione batte Tfr 4 a 2”

Il Fatto Quotidiano: “Il Pd fa la scissione a rate”

Libero: “Il Pd si sfascia. Era ora”

Il Giornale: “Game over” —

