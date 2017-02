IIC di Bratislava: alla Filarmonica concerto di Domenico Nordio e Filippo Gamba

Martedì 21 febbraio alla Sala piccola della Filarmonica di Bratislava si esibisce il duo composto da Domenico Nordio e Filippo Gamba, con tre sonate per violino e pianoforte che propongono un ventaglio di mondo, tra Otto e Novecento, in forte evoluzione nello stile nello stile di vita, moda, abitudini, nonché nei gusti culturali e musicali. Dal romanticismo ideale e poetico di Robert Schumann allo stile rivoluzionario e geniale di Debussy, padre dell’impressionismo-simbolismo musicale (bellissima e struggente proposta, scritta da un Debussy morente), passando per la vena melodico-ritmica di Gabriel Fauré, amato da Proust («della vostra musica […] sono stato e sono tutt’ora innamorato»), giuntura tra i due secoli e mondi musicali, tra cassico e nuovo. Questo il programma della serata.

Domenico Nordio, violinista di fama internazionale, in carriera si è esibito nelle sale più prestigiose del mondo (Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di Milano, Barbican Center di Londra e Suntory Hall di Tokyo, tra le altre), con le maggiori orchestre, incluse la London Symphony, la National de France, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Nazionale della RAI, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra Borusan di Istanbul, l’Enescu Philharmonic, la SWR Sinfonieorchester di Stoccarda, la Moscow State Symphony e con direttori quali Flor, Steinberg, Casadesus, Luisi, Lazarev, Aykal, Temirkanov, Mehunin. Ha inciso per Decca e Sony Classical. Dal 2005 dirige il Concorso Internazionale di Violino “Città di Brescia” e dal 2011 è testimonial del progetto “Friends of Stradivari” della Fondazione Stradivari di Cremona. Suona un violino di Ansaldo Poggiche molti considerano il più grande liutaio del Novecento, come alcuni dei grandissimi interpreti contemporanei tra i quali Uto Ughi, Yehudi Menuhin o Isaac Stern.

Anche Filippo Gamba ha una carriera internazionale affermata, e viene invitato a tenere recital per i più importanti Festival musicali, come il Ruhr Piano Festival, i Festival di Varsavia, Oxford, Lucerna, il Next Generation di Dortmund e le Settimane Musicali di Stresa, e suona nelle più famose e rinomate sale europee a Parigi (Théâtre des Champs Élysées, Théâtre du Châtelet), Amsterdam (Concertgebouw), Berlino (Konzerthaus), Vienna (Musikverein e Konzerthaus), Lione (Salle Molière), Barcellona, Monaco (Herkules-Saal), Atene (Megaron) e Hannover (NDR-Saal). Collabora con prestigiose orchestre: Berliner Sinfoniker, Wiener Kammerorchester, SWR-Sinfonieorchester (Stoccarda), Staatskappelle (Weimar), Orchestra della Tonhalle (Zurigo), City of Birmingham, nonché con l’Orchestra Filarmonica di Israele e la Camerata Academica Salzburg, sotto la direzione di maestri quali Simon Rattle, James Conlon, Vladimir Ashkenazy. Insegna alla Musikakademie di Basilea, ed ha tenuto masterclasses in Italia, Svizzera, Stati Uniti. «Con la rigorosa, appassionata serietà che lo contraddistingue, il pianista italiano Filippo Gamba incarna quella figura di filosofo del pianoforte che, musicista cosmopolita dotato di grande maturità, è infuso di un carisma quasi missionario». Con queste parole, nel 2000, Wladimir Ashkenazy premiò Filippo Gamba al Concours Géza Anda di Zurigo.

Concerto di Domenico Nordio (violino) e Filippo Gamba (pianoforte)

Quando: martedì 21 febbraio 2017, ore 19:00

Dove: Malá sála, Filarmonica Slovacca, Bratislava

Gabriel Fauré: Op. 13 per violino e pianoforte

Claude Debussy: per violino e pianoforte

Robert Schumann: per violino e pianoforte in re minore opera 121