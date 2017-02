Sfiducia a Fico: il Parlamento respinge la mozione È stata respinta ieri dal Parlamento la mozione di sfiducia contro il premier Robert Fico presentata dai deputati di opposizione a causa degli aumenti ingiustificati delle tariffe dell’energia elettrica il mese scorso. La sessione parlamentare straordinaria è ripresa ieri pomeriggio, dopo l’interruzione di martedì, ed è proseguita quasi sino all’una di notte, quando è arrivata la votazione. Dei 130 parlamentari presenti al voto (su 150 totali) solo 60 hanno votato la sfiducia, mentre 70 si sono espressi contro la mozione. Dopo aver ascoltato una parte del dibattito e le accuse a suo carico dal suo scranno nell’assemblea, il primo ministro ha ribattuto criticando le polemiche sul rincaro delle tariffe energetiche, affermando hanno il solo scopo di provocare un conflitto all’itnerno della coalizione di governo. Faccio appello ai parlamentari della coalizione, in particolare a quelli di Smer-SD, chiedendo loro di non farsi coinvolgere in questa bagarre, ha detto. Sappiamo cosa vogliono il leader di OLaNO-NOVA Igor Matovic e gli altri: «creare caos e disgregazione – perché non hanno niente altro da offrire». Chiedo invece a voi legislatori di continuare a fare il vostro lavoro normale. Detto questo, Fico ha lasciato la camera, seguito dalla maggior parte dei deputati della coalizione. Fico aveva prima richiamato l’attenzione alle discussioni tra i parlamentari al momento di scrivere la nuova Costituzione, nel 1992, e ha detto che allora si era parlato a lungo di come il voto di sfiducia al primo ministro avrebbe dovuto essere uno strumento di garanzia da prendere molto sul serio e di cui non abusare. È solo per il rispetto che porto alla Costituzione che oggi sono qui tra voi, perché «non possiamo certo avere alcun rispetto i proponenti e le ragioni della mozione», ha detto Fico L’Autorità di regolamentazione energetica della Slovacchia (URSO) ha disposto dall’inizio di gennaio un aumento di circa il 40% della componente fissa delle tariffe dell’energia elettrica, provocando forti rincari visti nelle fatture di acconto ricevuti da famiglie e aziende, in particolare nella Slovacchia centro-orientale. Il direttore dell’authority, Jozef Holjencik, è stato accusato dall’opposizione di avere “intascato milioni di euro” attraverso l’aumento, avendo agito per interesse personale attraverso aziende di consulenza da lui controllate. La scorsa settimana Holjencik si è dimesso dalla carica, e il governo ha deciso di riportare le tariffe al livello del 2016, che del resto l’anno scorso aveva garantito che sarebbero state mantenute intatte anche per quest’anno. Non c’erano ragioni per un aumento, dato che il costo all’ingrosso dell’energia è in fase stagnante, aveva detto il premier. (La Redazione) –

Foto nrsr.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Una conferenza su migrazioni e religione a Bratislava »