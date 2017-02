Una conferenza su migrazioni e religione a Bratislava

Il fenomeno migratorio visto attraverso la lente del cristianesimo sarà al centro di una organizzata dalle Conferenze episcopali ceca e slovacca in programma il 21 febbraio a Bratislava. L’evento, , sarà articolato in quattro sezioni e gli oratori provenienti da entrambi i Paesi presenteranno argomenti quali la Bibbia e le peregrinazioni, la Chiesa e il fenomeno migratorio, il rafforzamento dell’identità cristiana come risposta all’aumento delle migrazioni, o la crisi migratoria: sfida o pericolo? «Le migrazioni hanno diverse cause. La gente si muove da un posto all’altro a causa della mancanza di lavoro, dell’ambizione di raggiungere qualcosa di straordinario, ma anche a causa di guerre, conflitti e persecuzioni per motivi religiosi», ha dichiarato l’arcivescovo Stanislav Zvolensky, presidente della Conferenza episcopale slovacca. Secondo le sue parole, l’ormai prossima conferenza è «un servizio che vuole promuovere una migliore comprensione del fenomeno migratorio ed aiutare la gente ad assumere il giusto atteggiamento cristiano alla luce della fede e del messaggio delle Sacre Scritture». Insieme a Zvolensky sarà presente il suo omologo della Conferenza episcopale ceca, Dominik Duka, arcivescovo di Praga e numerosi alti prelati e rappresentanti di istituzioni civili e religiose.

