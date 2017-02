Sondaggio: segni di flessione per Smer, aumenta l’appeal per Most-Hid, SNS, SaS e KDH L’ultimo sondaggio dell’agenzia Median SK realizzato tra dicembre e gennaio mostra una flessione del partito socialdemocratico Smer-SD del primo ministro, principale forza della coalizione di governo, che sarebbe stata votata dal 25% dei rispondenti, seguito da Libertà e Solidarietà (SaS) al 15% e dal Partito Nazionale Slovacco (SNS) all’11%. Al quarto posto il partito OLaNO-NOVA con il 10,5% delle preferenze davanti al Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS) con l’8%. A chiudere la lista dei partiti che avrebbero ottenuto seggi in Parlamento ci sono Most-Hid al 7,5%, il Movimento Cristiano-Democratico (KDH) al 7% e Sme Rodina al 5,5%. Il 53,5% degli oltre mille intervistati hanno dichiarato che si sarebbero recati alle urne. Median SK nota che nei dieci mesi dalle ultime elezioni del marzo 2016 è aumentato il sostegno ai due partiti ‘junior’ della coalizione, SNS e Most-Hid, che allora avevano ottenuto rispettivamente l’8,6 e il 6,5% dei voti, mentre Smer-SD mostra un logoramento, scendendo di oltre un decimo dal 28,3% del marzo scorso. Un guadagno si può notare anche per i neoliberali di SaS, passati dal 12,1% delle elezioni all’attuale 15%, e per i cristiano-democratici (KDH), che a marzo non sono riusciti a prendere seggi in Parlamento e oggi verrebbero votati da un 2% di elettori in più. Un risultato, dice Median SK, dovuto a un ricambio, anche generazionale, all’interno della direzione del partito. Nel frattempo è praticamente scomparso il partito #Siet, che pochi mesi dopo aver preso il 5,6% e 10 seggi si è disgregato in seguito all’ingresso nella coalizione di governo. In Parlamento #Siet ha oggi appena quattro deputati, dopo la fuga degli altri, parte tra gli indipendenti e parte in Most-Hid, e veleggia intorno al 2%. (Red) Facebook

