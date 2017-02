Servono le condizioni per trattenere in modo permamente l’industria dell’auto

La produzione di auto in Slovacchia vale un terzo delle esportazioni e quasi metà della produzione industriale, ma al momento non ci sono valide alternative a questa industria nel Paese, ha detto oggi a Jaroslav Holecek, vice presidente dell’Associazione dell’industria automobilistica ZAP. In 25 anni non siamo riusciti a creare una alternativa per aiutare la Slovacchia a crescere, ha detto, e «molti fornitori sono arrivati qui creando un vantaggio competitivo nell’attrarre ulteriori case automobilistiche», ma la Slovacchia dovrebbe trovare il mondo di creare le condizioni per «tenere quelle aziende qui per sempre», pensa Holecek.

Il milione e passa di auto prodotte dai tre stabilimenti in Slovacchia (Volkswagen, Peugeot-Citroen e Kia) crescerà ancora a circa 1,3 milioni dopo l’avvio produttivo di Jaguar Land Rover a Nitra. Nonostante questo, e malgrado la grande dipendenza dell’economia nazionale dal settore dell’auto, è improbabile, dice Holecek, che la Slovacchia faccia la fine di Detroit o del Belgio, entrambi fino a pochi anni fa ai primissimi postri tra i produttori a livello mondiale.

Il problema di cui ha sofferto Detroit, la carenza di lavoratori qualificati, esiste però ormai anche in Slovacchia, dove nei prossimi tre anni si stima che il settore dell’auto avrà bisogno di assumere 14.000 persone, una massa di lavoratori che le scuole sono in grando di offrire solo in parte (circa un terzo), ha detto. Sarà dunque necessario aprire le porte ai lavoratori stranieri qualificati, almeno 5.000, prima che sia pronta una manodopera locale. E il ministero del Lavoro dovrebbe fare il massimo per riqualificare i disoccupati. Secondo Holecek almeno 70.000 di questi potrebbero essere reinseriti nel processo produttivo dopo una attenta formazione.

Holecek pensa anche che ci sia ancora posto nel Paese per un quarto costruttore, ad esempio per la produzione di camion. Ma un investimento di questo tipo dovrebbe essere spostato nella Slovacchia centro-orientale, ad est dell’area oggi più industrializzata.

