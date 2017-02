Concerto all’Ambasciata Slovacca con il soprano Simona Houda Šaturová L’Ambasciata Slovacca a Roma ospiterà giovedì 23 febbraio un concerto vocale del soprano Simona Houda Šaturová, una delle voci più belle dell’attuale scena lirica slovacca, che sarà accompagnata al pianoforte da Lenka Navrátilová. ha studiato al Conservatorio di Bratislava, sua città natale, e poi privatamente con Soňa Kresáková, frequentando poi corsi di perfezionamento con Ileana Cotrubas a Vienna e Magreet Honig ad Amsterdam. La sua carriera iniziò con l’Opera da Camera di Praga nella prima metà degli anni ’90, passando poi al Teatro dell’Opera di Praga dal 1994 al 1998. Dal 1999 ha iniziato a lavorare con compagnie d’opera in tutto il mondo, con apparizioni alla Carnegie Hall di New York, all’Herkules-Saal di Monaco, alla Konzerthaus di Vienna, alla Salle Pleyel di Parigi, all’Opéra de Monte Carlo, al Festival di Salisburgo, e poi ad Atene, Zurigo, Buenos Aires, Parigi, Francoforte, Brno, Tel Aviv, Tokyo, Detroit, Toronto e torna regolarmente come artista ospite a Praga, dove del resto ha scelto di vivere, ma senza dimenticare naturalmente Bratislava dove di quando in quando si esibisce in un’opera o un concerto ( a gennaio nel Rigoletto). Nel 2004 si è esibita nella Cappella Sistina con l’Orchestra Sinfonica di Praga nello Stabat Mater. Tra i conduttori con i quali ha lavorato vi sono sir Neville Marriner, Sylvain Cambreling, Adam Fischer, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Rolf Beck, Krysztof Penderecki, Leopold Hager e Martin Haselböck. Tra le registrazioni, ha inciso per etichette come Supraphon, Classico, Sony BMG, Hänssler Classics, ORFEO. Ha interpretato diversi ruoli, brillanti e drammatici, tra i quali Rosina ne Il barbiere di Siviglia, Papagena e poi Pamina nel Flauto Magico, Adele ne Il Pipistrello, Angelica nell’Orlando furioso, Frasquita in Carmen, Oscar in Un ballo in maschera, Madama Cortese nel Viaggio a Reims, Sandrina ne La finta giardiniera, la protagonista in Lucia di Lammermoor, Gilda in Rigoletto, Violetta nella Traviata, Konstanze ne Il ratto del serraglio, Adina nel L’elisir d’amore, Donna Anna nel Don giovannni, Giulietta ne I Capuleti e i Montecchi, e tanti altri. (La Redazione) Facebook

