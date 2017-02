Crescita straordinaria dell’interscambio Italia – Repubblica Ceca Dopo il record segnato nel 2015, l’interscambio commerciale tra Italia e Repubblica Ceca ha raggiunto nel 2016 la cifra di quasi 12 miliardi di euro (11,8) con un aumento dell’11.6% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati sull’interscambio commerciale della Repubblica Ceca con i principali partner, rilasciati nei giorni scorsi dall’Ufficio di Statistica ceco, l’Italia diviene dunque il quarto partner commerciale europeo e il quinto mondiale per la Repubblica Ceca dietro Germania, Cina, Polonia e Slovacchia. Si conferma così un trend particolarmente positivo degli ultimi due anni: l’Italia scavalca la Francia e l’Austria e diventa il quinto partner commerciale di questo Paese. Ad una crescita rilevante dell’export verso l’Italia che ha toccato i 6,3 miliardi di euro, fa riscontro il dato sugli acquisti dall’Italia cresciuti fino a raggiungere quota 5,5 miliardi di euro. Si conferma la posizione strategica dell’industria “automotive” e meccanica, che pesa nell’interscambio Italia – Repubblica Ceca per 5,2 miliardi di euro (+13,9 % rispetto al 2015). Nelle importazioni dall’Italia in forte aumento gli acquisti di elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche (+19,1%), di mobilio (14,6%), di strumenti di precisione e ricerca (+12%) e nel settore vinicolo (+11%). Per quanto riguarda le vendite verso l’Italia tra i settori più dinamici si segnalano l’industria del tabacco (+73,3%), le vendite di macchinari per l’industria (+34%), automobili (+32,2%) e apparecchiature per la ricerca (+27,1%). Di grande soddisfazione per l’Ambasciatore d’Italia a Praga Aldo Amati, «assistere a questa crescita straordinaria dell’interscambio che è motivo di orgoglio per il Sistema Italia in Repubblica Ceca». «Siamo in presenza di un mercato, quello ceco, che offre un ampio ventaglio di opportunità», ricorda l’ambasciatore, «che va esplorato costantemente nelle diverse regioni stimolando l’ottima predisposizione del pubblico verso i prodotti made in Italy e lo stile di vita italiano». (aise) –

