Fed Cup, le slovacche incontreranno i Paesi Bassi in aprile a Bratislava Il sorteggio che si è svolto martedì a Londra nella sede dell’ITF ha decretato che il prossimo avversario di Fed Cup, per i playoff del World Group I, saranno i Paesi Bassi. L’incontro si terrà il 22 e 23 aprile presso lo stadio nazionale slovacco (NTC) a Bratislava. Il capitano della nazionale Matej Liptak ha accolto con favore la notizia, perché considera i Paesi Bassi l’avversario meno insidioso (erano in lizza anche Russia, Francia e Germania), anche se hanno Kiki Bertens, attuale numero 22 al mondo, mentre la Slovacchia non potrà contare sulla numero 5 Cibulkova che per quest’anno ha dato forfait alla nazionale. Liptak giudica comunque positivo il fatto di giocare in casa e poter contare su tutto il calore dei fan slovacchi. Si giocherà dunque all’NTC (Národné tenisové centrum) di Bratislava, anche conosciuto come AEGON aréna, e la superficie di gioco sarà scelta tra terra rossa e sintetico dal capitano Liptak d’accordo con le giocatrici. In Fed Cup sarà il quarto incontro tra Slovacchia e Paesi Bassi, che per ora conducono per 2-1, ma le slovacche gridano vendetta dopo aver perso nel 2015 ad Apeldoorn per 4-1. La squadra slovacca è di ritorno dall’Italia dove, sul campo indoor di Forlì, ha vinto per 3-2 sulle azzurre lo scorso weekend nel primo turno del World Group II, dove a sorpresa si è rivelata una eroina Rebecca Sramkova vincendo entrambi i singoli anche se al suo debutto in Fed Cup. (Red) –

Foto cc-by Facebook

