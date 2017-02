Prezzi al consumo +0,7% a gennaio 2017

I prezzi al consumo sono aumentati in Slovacchia dello 0,7% su base annua nel mese di gennaio, dice un comunicato emesso oggi dall’Ufficio di Statistica slovacco che sottolinea come i maggiori aumenti rispetto allo stesso mese dello scorso anno siano stati rilevati nei settori trasporti (+4,9%), sanità (+4,6%), bevande alcoliche e tabacco, e in alberghi, bar e ristoranti (+2%). Una flessione si è riscontrata solo nei costi per l’alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, dell’1,9%, per le spese di abbigliamento e calzature dello 0,7% e nei prezzi di mobili, accessori e manutenzione delle case dello 0,2%.

Nel confronto con dicembre 2016, i prezzi sono aumentati in gennaio dello 0,3%. Rispetto al livello base dell’anno 2000, i prezzi al consumo in Slovacchia nel gennaio 2017 sono risultati superiori del 63,5%.

Nel frattempo, nel mese di gennaio l’inflazione su base annua è stata pari allo 0,7%, ed entrambe l’inflazione core e l’inflazione netta hanno raggiunto l’1,3%.

