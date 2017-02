RS – Il mondo adesso [Kim Jong-nam, Israele, Usa, Siria, Venezuela, Nuova Zelanda, India, Eurovision] Altri due arresti in relazione all’omicidio di Kim Jong-nam. Il 15 febbraio la polizia malese una ventottenne con passaporto vietnamita accusata di aver avvelenato il fratellastro del leader nordcoreano. Oggi gli agenti una seconda donna, in possesso di un passaporto indonesiano, e , che la polizia presume sia il suo fidanzato. La donna arrestata oggi è stata identificata attraverso le immagine delle telecamere a circuito chiuso dell’aeroporto di Kuala Lumpur, dov’è avvenuto l’omicidio. Intanto è stata completata l’autopsia del corpo di Kim Jong-nam, ma non sono stati resi pubblici i risultati. Donald Trump cambia linea sulla soluzione a due stati per Israele e Palestina. Il 15 febbraio, in una conferenza stampa dopo l’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente statunitense sulla soluzione a uno stato o a due stati del conflitto in Medio Oriente, suscitando da parte dei palestinesi. Trump inoltre ha invitato Netanyahu a “tenere fermi per un po’ gli insediamenti” in Cisgiordania, dopo le forti critiche sollevate approvata di recente dal parlamento israeliano. Andrew Puzder ritira la sua candidatura a ministro del lavoro degli Stati Uniti. Puzder alla vigilia dell’udienza di conferma, dopo aver perso l’appoggio di vari senatori repubblicani. La sua nomina da parte del presidente Donald Trump aveva fatto discutere perché Puzder dirige delle catene di fast-food, ed è contrario al salario minimo e alla regolamentazione degli straordinari. Si apre ad Astana un secondo ciclo di negoziati sulla guerra in Siria. L’inizio dei colloqui nella capitale kazaca è previsto per le undici (ora italiana). , la delegazione del governo siriano, quella dei ribelli e un’équipe tecnica delle Nazioni Unite. Se ai colloqui ci saranno dei progressi, la discussione potrà essere portata avanti nell’incontro di Ginevra del 23 febbraio. Il prossimo 15 marzo saranno passati sei anni dalle prime rivolte contro il governo di Bashar al Assad. Da allora nel paese sono morte più di 300mila persone. Il Venezuela oscura la Cnn in spagnolo. Il governo di Caracas la sospensione delle trasmissioni dell’edizione spagnola del network con sede negli Stati Uniti. L’emittente aveva realizzato di visti e passaporti all’ambasciata venezuelana in Iraq. Due giorni prima della sospensione gli Stati Uniti avevano sul vicepresidente venezuelano Tareck El Aissami, accusato di narcotraffico. Mille neozelandesi costretti ad abbandonare le loro case per gli incendi. A Christchurch, la terza città della Nuova Zelanda, e un migliaio di persone ha ricevuto l’ordine di evacuazione per gli incendi in corso da quattro giorni, che si sono estesi su un’area di più di duemila ettari. Almeno undici case sono state distrutte e quattro persone sono rimaste intossicate. Le cause dei roghi non sono state accertate, ma il primo ministro Bill English stima che ci vorrà una settimana per estinguerli. Un’azienda finlandese vuole rimettere in produzione il Nokia 3310. Del piccolo e indistruttibile telefono cellulare, la cui versione originale fu ritirata dalla produzione nel 2005, sono stati venduti circa 126 milioni di esemplari in tutto il mondo. Ora l’azienda finlandese Hmd Oy Global sul mercato. L’India ha lanciato nello spazio un razzo con 104 satelliti. Il Pslv-c37 questa notte, intorno alle 4.30 ora italiana, dal centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, sulla costa orientale del paese. Secondo , è la prima volta che così tanti satelliti vengono messi in orbita in una sola volta. Nel carico erano compresi 101 nanosatelliti, dei quali 96 degli Stati Uniti. L’India è interessata allo sviluppo commerciale del suo settore spaziale. Si sono dimessi 21 organizzatori dell’Eurovision. , tra gli altri, due produttori esecutivi, il direttore commerciale e il capo della sicurezza Oleksii Karaban. Gli organizzatori dell’evento, in programma a maggio a Kiev, in Ucraina, hanno accusato l’Eurovision di avergli impedito di prendere decisioni autonome sullo spettacolo. I titoli dei quotidiani di oggi 16 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Trump cambia la linea su Israele”

La Repubblica: “Trump-Putin, s’allarga lo scandalo. E salta pure il ministro del lavoro”

La Stampa: “Pd, patto a tre per la scissione”

Il Sole 24 Ore: “L’Europa vuole gli stress test sui titoli ‘tossici’ delle banche”

Il Messaggero: “Privatizzazioni, sfida nel governo”

Il Fatto Quotidiano: “Web, vietate le notizie esagerate. Ma stampa e tv possono mentire”

Libero: “A casa Fini girano milioni”

L’Unità: “Pietra tombale sulla pace”

Il manifesto: “Calata di cemento” —

