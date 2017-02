Numero di stranieri in Slovacchia raddoppiato negli ultimi due anni È quasi raddoppiato negli ultimi due anni il numero di lavoratori stranieri (35.000) in Slovacchia, la maggior parte dei quali lavora nella parte occidentale del Paese. Secondo l’Ufficio di Statistica, gli slovacchi che lavorano all’estero sono risultano oggi 150.000, principalmente in Austria e Repubblica Ceca. Ma i dati reali sembrano essere anche il doppio rispetto a quelli ufficiali. Secondo il ministero delle Finanze sono circa 300.000 gli slovacchi che negli ultimi 15 anni hanno lasciato la Slovacchia per lavorare all’estero. Nella Slovacchia orientale si registra il più alto numero di persone che scelgono di lavorare in un paese straniero, al punto che la densità della popolazione in alcune città è diminuita del 6%, dice una analisi di UniCredit Bank. Tra i forestieri che lavorano in Slovacchia, la Romania ha un record storico, ma i lavoratori dalla Serbia sono aumentati molto velocemente negli ultimi anni. Tra le nazionalità straniere più presenti in Slovacchia vi sono cittadini dalla Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Croazia, Italia e Corea del Sud. Le ultime due nazionalità spesso, dice l’analisi, riguardano posti manageriali nelle aziende di quei paesi attive in Slovacchia. La distribuzione degli stranieri nel Paese sarebbe piuttosto irregolare, ma il distretto di Trnava ne mostrerebbe la più alta percentuale. La ragione addotta è la difficoltà di trovare manodopera locale. Secondo l’indagine Work Migration Abroad condotta in 11 paesi dell’Europa centrale e orientale, su un campione di oltre 35.000 intervistati e pubblicata da , quasi la metà dei cittadini slovacchi sarebbero disposti a lavorare all’estero per diverse settimane o anche mesi. Lavorare all’estero è molto attraente per le persone con livello di istruzione superiore in settori quali le tecnologie dell’informazione, le costruzioni, l’immobiliare, i servizi amministrativi e finanziari, e nei servizi sanitari e sociali. (La Redazione, fonte BDE) Facebook

