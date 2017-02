Kotleba offre alla polizia di potenziare le sue “pattuglie ferroviarie” Il capo del Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS) Marian Kotleba ha richiamato ieri l’attenzione su alcuni incidenti che hanno avuto luogo negli ultimi giorni su treni internazionali nel territorio della Slovacchia. Ha citato dei cittadini stranieri in viaggio da Berlino a Budapest sono stati derubati domenica 12 febbraio poco prima della fermata di Sturovo da un “gruppo asociale”. E lunedì 13 febbraio, ha detto, altri “asociali”, hanno tentato di violentare una ragazza di 16 anni su un treno espresso internazionale mentre viaggiava tra Sturovo e Nove Zamky, sempre nel sud della Slovacchia. In questo caso, ha osservato, il personale ferroviario ha chiamato la polizia, che è arrivata solo «venti minuti dopo», ​​ha detto, nonostante la sede di polizia si trovasse ad appena 1,7 km dalla stazione. Kotleba ha sottolineato che non sarebbe successo se sul treno fosse stata presente una pattuglia di vigilantes di LSNS, e ha offerto al ministero degli Interni e alla polizia di ampliare il “servizio” dei suoi ragazzi in maglietta verde su tutti i treni della rete. Noi vogliamo solo «sorvegliare i treni e proteggere la gente comune», ha detto. Le pattuglie private sui convogli ferroviari sono state recentemente bandite con una modifica legislativa proprio per impedire ai membri di LSNS di spadroneggiare sui treni. Secondo la polizia regionale di Nitra, i bagagli degli stranieri derubati, due coreani, è stato ritrovato dal personale viaggiante delle ferrovie dopo aver passato il confine ungherese, e riconsegnato più tardi ai coreani che erano scesi a Sturovo. Qui, il personale ferroviario ha accompagnato gli stranieri alla stazione di polizia, ma essi non hanno voluto alcuna denuncia. Quanto alle molestie sessuali, la polizia ha detto di essere stata avvertita dopo che la passeggera si è rivolta al controllore sul treno. Secondo i registri, la polizia ha ricevuto la telefonata alle 9.14 e una pattuglia è arrivata in stazione alle 9.22, otto minuti dopo la chiamata. La presunta vittima avrebbe dichiarato che mentre stava dormendo quando l’avrebbe toccata, ma non si trattava di un atto di natura sessuale. Lei si sarebbe spaventata e ha cercato aiuto. La passeggera ha poi assicurato gli agenti di stare bene e di voler proseguire il suo viaggio per la Germania. La polizia avrebbe poi cercato di rintracciare l’uomo che ha svegliato la passeggera, del quale è stata registrata la descrizione. Secondo la compagnia ferroviaria ZSSK tra Ungheria e Slovacchia operano delle bande specializzate che derubano i passeggeri mentre dormono. Dunque non solo il caso dei coreani, ma anche nell’altro caso si sarebbe trattato di un tentativo di furto andato male, che peraltro avrebbe avuto luogo ancora in territorio ungherese. (Fonte Webnoviny) – Foto: frame da video LSNS, pixabay.com Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Numero di stranieri in Slovacchia raddoppiato negli ultimi due anni Sondaggio: Smer al 27,7%, governo senza maggioranza »