Sondaggio: Smer al 27,7%, governo senza maggioranza Da una indagine demoscopica svolta tra il 10 e il 14 febbraio dall’agenzia AKO, risulta che Smer-SD continua a tenere la sua posizione di primo partito, con un 27,7% di consenso che gli darebbero 44 seggi in Parlamento (oggi ne ha 49 dopo il 28,2% fatto alle ultime elezioni del marzo 2016). Segue Libertà e Solidarietà (SaS), primo partito di opposizione, con il 16,3% e 26 deputati (un anno fa prese il 12,1% e 21 seggi) e il Partito Nazionale Slovacco (SNS) con l’11,4% dei voti e 18 parlamentari (8,64% e 15 deputati nel 2016). Vengono poi il partito Kotleba-Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS), che sale al 10,5% (16 deputati), OLaNO-NOVA che ha il 9,1% (14 seggi), Most-Hid con l’8,1% (13 deputati), Sme Rodina-Boris Kollar al 6,6% (10 poltrone). Chiude il Movimento Cristiano-Democratico (KDH) che otterrebbe il 5,6% e 9 deputati in aula, dopo essere rimasto escluso per la prima volta lo scorso anno. Con questi numeri, l’attuale coalizione di governo (Smer-SD, SNS e Most-Hid) arriverebbe a 75 voti in totale, una quantità non sufficiente per avere la maggioranza in Parlamento. Secondo l’indagine l’affluenza avrebbe raggiunto il 69,3%, mentre nel marzo scorso parteciparono al voto il 59,8% dei cittadini aventi diritto. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Kotleba offre alla polizia di potenziare le sue “pattuglie ferroviarie” Occupazione in crescita nel 2016 salvo nel commercio, +3,6% gli occupati nell’industria »