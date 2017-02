Luca Vullo e il linguaggio del corpo all’italiana. L’intervista, in attesa di incontrarlo Siciliano con vocazione internazionale (vive tra Londra e Los Angeles), quando parla Luca Vullo non può fare a meno di gesticolare. Una caratteristica che lo accomuna un po’ a tutti gli italiani ma che nei suoi corregionali assume un aspetto particolarmente ricco di vero e proprio linguaggio non verbale. Scrittore, regista ed esperto di comunicazione, Vullo ha deciso di mostrare, soprattutto agli stranieri, questo modo di comunicare, i suoi significati più o meno nascosti e le sue implicazioni nell’uso quotidiano. Lo ha fatto con un documentario, realizzato nella sua Sicilia, La Voce del Corpo, che da quando è uscito lo porta in giro per università e Istituti Italiani di Cultura nel mondo per tenere workshop, lezioni e dibattiti. E porta la sua performance anche a Bratislava questo venerdì 17 febbraio, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione del documentario e una lezione dal vivo. In attesa di quest’appuntamento Marco Gerbi gli ha fatto qualche domanda. 1) Quando hai cominciato ad interessarti della gestualità degli italiani? Sono sempre stato affascinato dalla comunicazione non verbale e fin dai primi confronti con le popolazioni del nord Italia mi rendevo conto che la gente del sud aveva una gestualità molto più ricca e accentuata, a volte invadente. Ricordo un mio amico di Pesaro che mi disse: credimi pagherei per stare a cena con un gruppo di siciliani solo per gustarmi la potenza della loro comunicazione, sembrate dei videogiochi. Nel 2010 ho iniziato la ricerca ufficiale sulla gestualità italiana e siciliana in particolare che poi mi ha portato alla realizzazione del documentario “La voce del corpo” uscito nel 2012. Sono appena rientrato dal tour di 3 mesi in USA di grande successo e continuerò senza sosta tra Regno Unito ed Europa. 2) Perché secondo te noi italiani abbiamo così tanto bisogno di comunicare anche con le mani ed il resto del corpo? Le motivazioni sono diverse e sono di carattere storico, culturale, sociale e linguistico. Basti pensare alla quantità di dominazioni subite nei secoli e alla varietà di dialetti regionali per farsi un’idea della necessità di utilizzo di un altro linguaggio per comunicare tra le diversità. Ecco l’importanza del nostro corpo per esprimere bisogni primari e creare contatto umano. Inoltre la nostra grande passionalità è riconosciuta in ambito internazionale ed è visibile in tutto quello che facciamo. Questo rientra a mio parere nell’ambito dell’intelligenza emotiva della quale gli italiani sono molto dotati rispetto ad altri popoli. 3) Quali sono i gesti italiani più noti all’estero? Il gesto del “cosa stai dicendo”/”cosa vuoi”, “gesto dell’ombrello”, “al bacio”, “buono”, questi sono quelli più riconosciuti. 4) Con il tuo lavoro regolarmente viaggi in tutto il mondo, quali sono altri Paesi dove si usano molto i gesti? Sicuramente i paesi latini, l’Africa, quelli bagnati dal mediterraneo ma anche l’est Europa, Russia e i paesi del Medio Oriente. 5) Da quando vivi a Londra e cosa ti ha portato a trasferirti in Inghilterra? Mi sono trasferito a Londra nel 2013 ma attualmente sono a tutti gli effetti un globetrotter. La scelta di Londra è arrivata grazie all’incontro di una ragazza che viveva qui. Non avevo mai pianificato di trasferirmi nel Regno Unito, ma da quando l’ho fatto mi è cambiata letteralmente la vita in positivo. 6) Considerando che vieni per la prima volta in Slovacchia cosa ti aspetti dal tuo evento del 17 febbraio al Cinema Lumiere di Bratislava? Sono certo che la reazione sarà curiosa e molto positiva. Conquisterò il pubblico della Slovacchia con la mia arte ma anche con i miei abbracci e la mia energia! — La proiezione del film documentario “La voce del corpo” (durata 60 minuti, in lingua italiana) di Luca Vullo, sarà seguita da una piacevole lezione sulla gestualità italiana. — Quando: venerdì 17 febbraio 2017, ore 10:00

Dove: Kino Lumiere, Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

