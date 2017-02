Slovacchia argento a St. Moritz grazie alle strepitose Zuzulova e Vlhova Hanno ceduto solo nella finalissima alla Francia, ma gli atleti della Slovacchia hanno fatto un figurone ieri alla gara a squadre di slalom parallelo a St. Moritz, in Svizzera. L’argento è stato garantito dalla squadra composta da Veronika Zuzulova, Petra Vlhova, Matej Falat e Andreas Zampa. Nella finale i francesi hanno vinto per soli 8 centesimi di secondo al tie-break dopo che entrambe le squadre hanno vinto due manche della gara. Il primo punto per la Slovacchia l’ha guadagnato Petra Vhlova, partita alla grande, che lascia a secco l’avversaria Tessa Worley. La Francia ha pareggiato subito 1-1 grazie a Alexis Pinturault, battendo un positivo Andreas Zampa che comunque porta a casa un buon tempo. Veronika Velez-Zuzulova incassa il secondo punto slovacco, confermandosi forse la più grande di questa disciplina, davanti ad Adeline Baud. Nell’ultimo confronto Matej Falat fa una gara fortissima, e perde solo al fotofinish per 4 centesimi di secondo, lasciando la vittoria a Mathieu Faivre che ha pareggiato sul 2-2 ma per i tempi migliori consegna così la medaglia d’oro alla Francia. Bronzo alla Svezia, che batte i padroni di casa della Svizzera per 3-1. In precedenza la Slovacchia aveva battuto 3-1 agli ottavi di finale la Germania, ai quarti l’Italia sempre per 3-1, e la Svizzera in semifinale, con pareggio e vittoria assegnata grazie al miglior tempo degli atleti slovacchi. di questa particolare gara con sfide testa a testa di parallelo. Ogni sfida è disputata su 4 manche, 2 tra uomini e 2 tra donne. Il vincitore di ogni manche porta alla sua squadra 1 punto e nel caso di parità tra gli sciatori entrambe le squadre prendono 1 punto; in caso di caduta di entrambi gli atleti, vince il punto chi ha percorso più tracciato regolarmente. In caso di parità alla fine delle 4 manche, passa la squadra che tra le due ha il minor tempo combinato, calcolato nella somma tra la migliore manche maschile e la migliore manche femminile. In caso di nuova parità, passa la squadra che ha segnato la manche più veloce. In caso di ulteriore parità passa la testa di serie più alta. È un successo storico per la squadra della Slovacchia, che, come dice l’allenatore Timotej Zuzula, non gode delle stesse condizioni delle grandi squadre di sci delle altre nazioni. Nella la Slovacchia si becca un 8 e mezzo (ma 10 per la coppia femminile) dietro alla Francia con 9. (Red, fonte sportface.it) –

